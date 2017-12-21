Ortaokulların 'Şehrimiz' dersinin müfredatı hazır

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda haftada 2 saat olmak üzere toplam 72 saatlik öğretim programını içeren "Şehrimiz" dersi, seçmeli okutulacak.

AA'nın haberine göre, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayından geçen "Şehrimiz" dersinin müfredatı, "Şehirlerin Hikayesi", "Şehirde Yaşam", "Şehrimi Tanıyorum", "Şehrim Çalışıyor", "Şehrimde Ben" ünitelerinden oluştu.

Ders için, çocukların birlikte yaşayabilme becerisini güçlendirecek ve estetik duyarlılığını geliştirecek bir içerik hazırlandı.

Buna göre, "Şehrimiz" dersi, tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, etnografya, sanat ve estetik gibi sosyal bilim alanları ile ilişkilendirilerek disiplinler arası bir yaklaşımla işlenecek.

Derste, milli ve dini bayramlar, mahalli kurtuluş ve kutlama günleri, önemli olaylar, belirli gün ve haftalardan yararlanılarak öğrencilerin tarihsel farkındalığı geliştirilecek.

Derslerde, özellikle şehre özgü mahalli değerlere vurgu yapılacak, okul dışı ortamlardan faydalanmaya önem verilecek. Bu çalışmalar, okulun yakın çevresinden pazar yerine, resmi dairelere, fabrikalara, sergilere, arkeolojik kazı alanlarına, atölyelere, müzelere ve tarihi mekanlara yönelik olabilecek.

NELER İŞLENECEK?

Öğrenciler, "Şehrimiz" dersinde hem yaşadıkları şehri hem de dünya genelindeki bazı kadim şehirleri tanıyacak.

"Şehirlerin Hikayesi" ünitesinde, medeniyetlere yön vermiş şehirler araştırılacak. Bu kapsamda Kudüs, İstanbul, Konya, Eskişehir, Medine, Bağdat, Roma, Kurtuba, Londra, Paris, Viyana, Şanghay, Dakar gibi şehirlerden öğrenci seviyesine uygun örnekler üzerinden şehir ve medeniyet ilişkisi kurulacak.

"Şehirde Yaşam" ünitesinde ise şehirdeki sosyal yaşam araştırılacak, medeni yaşantının kuralları işlenecek. Bu bağlamda, toplu taşıma, alışveriş mekanları, ibadethane, parklar, mesire alanları, tören ve kutlamalar gibi insanların ortak bulunduğu yerlerde uyulması gereken görgü ve nezaket kuralları üzerinde durulacak.

"Şehrimi Tanıyorum" ünitesinde ise yaşanan ilin coğrafi konumunu, demografik yapısı, tarihi öğretilecek ve şehirde karşılaşılabilecek doğal afetler araştırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı