Oruç migren ataklarını tetikleyebilir!

Açlık ve susuzluk kan basıncında ani hareketlenmelere sebep olarak baş ağrısına neden olabiliyor. Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşen Yücel, “Migren gibi kronik ağrısı olan kişilerin oruç tutması baş ağrısını tetikleyebilir. Migren benzeri ağrısı olan hastaların bazıları koruyucu tedaviyi sürdürmek kaydıyla oruç tutabilir” açıklamasında bulundu.

HAFİF VE ORATA ŞİDDETE GÖRÜLEN BAŞ AĞRILARI NEFES EGZERSİZLERİ İLE ÖNLENEBİLİR

İlaçlarını düzenli ve oruca uygun bir şekilde kullanabilecek olan kişilerin oruçlarını tutabileceğini ancak bu kişilerin Ramazan boyunca hafif ve orta şiddette baş ağrısı yaşayabileceklerini belirten Prof. Dr. Ayşen Yücel, “Hafif ve orta şiddette bir ağrıysa kişi nefes ya da gevşeme egzersizleriyle bu ağrıyı geçirebilir” açıklamasında bulundu. Ağrıyı azaltma üzerine yapılan egzersizlerin ağrı kontrolünde çok faydalı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ayşen Yücel, “Ağrılar için nefes ve gevşeme egzersizleri yapılabilir” dedi.

BAŞ AĞRISI ESNASINDA BAŞA BUZ UYGULANABİLİR

Prof. Dr. Ayşen Yücel, kişinin kendi kendine kaslarını gevşettiği egzersizlerin önemine değinerek, “Bu egzersizlerin sessiz, sakin bir ortamda, mümkünse sevilen bir müzik eşliğinde yapılması çok faydalı olur. Ayrıca başka bir şeyle uğraşılabilir, müzik dinlenebilir veya kişiyi rahatlatan herhangi bir şeyle ilgilenilebilir. İmkân varsa, loş ve sessiz bir ortamda uzanıp temiz hava almaya çıkılabilir” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Ayşen Yücel, ayrıca migren ağrısı sırasında başı bir eşarp veya tülbentle sıkmak, başın üzerine buz veya soğuk uygulamanın atağı geçirmede oldukça yardımcı olduğunu da vurguladı.

İLAÇ SAATLERİ SAHUR VE İFTARA GÖRE DÜZENLENMELİ

Prof. Dr. Ayşen Yücel sık atağı olanlar ve çok şiddetli atak geçiren hastaların atağın geleceğini hissederek önceden ilaç aldıklarını vurguluyor: “Ancak oruç sırasında ilacı alamayacakları için bu kişilerin çok şiddetli atak geçirme olasılığı vardır. Bu durum, kişiden kişiye farklılık gösterdiği için mutlaka kişi kendini test etmeli. Şiddetli ağrı çeken kişiler, ağrıyı ciddiye alıp oruç tutmakta ısrar etmemeli”...

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