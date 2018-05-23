'Oruç tehlikeli' diyen Danimarkalı bakana tepki yağıyor!

Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Inger Stojberg'in oruçla ilgili söyledikleri ülkede tartışma yarattı.

Stojberg, BT gazetesi için kaleme aldığı yazıda Ramazan'da bazı sektörlerde çalışan Müslümanların oruç tutmasının toplumun geri kalanı için tehlikeli olduğunu belirtmişti. Danimarkalı bakan, örnek olarak otobüs şoförlerini göstermiş ve bir kişinin 18 saat oruç tutarak otobüs kullanamayacağını savunmuştu.

Danimarka'da yaşayan Müslümanları, Ramazan ayında işlerinden izin almaya davet eden Stojberg'e hükümetten tepki geldi. Hükümet Sözcüsü, Bakan Stojberg'in sözlerinin hükümet politikasını yansıtmadığını söyledi.

Bakanla aynı partide yer alan Jacob Jensen ise bakanın sözlerini eleştirerek politikacıların daha gerçek sorunlarla ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

Danimarka'da otobüsleri işleten Arriva şirketinin sözcüsü ise, kendilerinin Ramazan'la bir problemi olmadığını belirtti. Ülkenin toplu taşıma birliği 3F'in lider Jan Villadsen, bakanın yeni bir problem yaratmaya çalışıp çalışmadığını konusunda meraklı olduğunu söyledi.

Ülkedeki Müslümanlar Birliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise Bakan Stojberg'e kaygıları nedeniyle teşekkür edildi ve "Müslümanlar yetişkin insanlar. Oruçlu olsalar bile kendilerine ve topluma göz kulak olabilecek yeterlilikteler" ifadeleri kullanıldı.

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