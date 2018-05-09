Oruç tutarken tok kalmanın yolları!

Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin püf noktalarını paylaşan ünlü yemek yazarı Elif Korkmazel, vatandaşlara rahat Ramazan geçirmeleri için tavsiyelerde bulundu.

Yaptığı konuşmada beslenmenin önemine dikkat çeken Yılmazel, ağır ve yağlı yiyeceklerin tüketiminden uzak durulması gerektiğini söyledi. Sahurda yemek yemeyi atlamayın uyarısı yapan Korkmazel, "Sahurda tok tutucu özelliğinden dolayı yumurta yiyin. Bir bardak süt beş saat tok tutar. Milli içeceğimiz ayranı için. Yoğurt, peynir ve ayranı sofranızdan eksik etmeyin. Bol bol sıvı tüketin" dedi.

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Kilo vermek isteyen insanların yaptığı en büyük hatanın hiç yemek yememek olduğunu söyleyen Korkmazel, ''Hiç yemeden kilo vermek hem sağlıksız hem de yanlış bir düşüncedir. Düzenli öğünlerinizi tüketerek ve porsiyonlarınızı azaltarak kilo vermeniz mümkün ama hiç yemek yemediğinizde bunun kilonuza bir faydası dokunmaz, aksine sağlığınızdan olursunuz'' dedi.

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