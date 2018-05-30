Ramazan ayında oruç tutan kişilerin yaşadığı sağlık sorunlarından birisi de mide yanması... Peki, oruç tutarken karşılaşılan mide yanması nasıl önlenir? Oruç tutarken mide yanması yaşayanlar hangi yiyecekleri ve içecekleri tercih etmeli? İşte mide yanmasını önlemenin yolları...

Mide yanması, aşırı mide asiti üretiminden kaynaklanan bir sağlık sorunudur. Mide yanmasından kurtulmanın yolları, beslenme alışkanlıklarımızdan geçiyor. Uzmanlar, mide yanmasından şikayetçi olan kişilerin özellikle yağlı ve asitli yiyeceklerden uzak durması gerektiğini söylüyor.

Greyfurt, çikolata, kahve, alkol ve yağlı besinlerle tetiklenen ağrılar, reflüye neden olabiliyor. Bunların yerine midenizle dost besinleri küçük porsiyonlarla yemeyi deneyebilirsiniz. Mide yanmasıyla karşılaşmamak için iftarda ve sahurda mide yanmasına iyi gelen yiyecekleri tüketebilirsiniz. İşte mide yanmasına iyi gelen besinler...

MİDE YANMASINA İYİ GELEN BESİNLER

Yulaf: Yulaf ve benzeri tahıl ürünleri de mideye iyi gelir. Kahvaltı için, yağ oranı düşük yulaf taneleri yiyin.





Taze zencefil: Taze zencefilin mide rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen bir gerçektir. Reflü ile mücadele için doğranmış taze zencefil üzerine sıcak su dökün.

Vücudunuzdan asidi atmasına yardımcı olması amacıyla zencefilli suya birkaç tane taze nane yaprağı ekleyebilirsiniz.

Karnabahar: Ülser ilaçlarının ham maddesi olarak kullanılan, kaarnabahar da mide için oldukça yararlıdır.

Patates: Kızarmamış çiğ patatesin suyu mide yanmasına iyi gelmektedir.

Ispanak: Haşlanarak tüketilen ıspanak mide için oldukça faydalalıdır.

Meyan kökü: Midedeki asiti azaltarak en aza indirir. Mide yanmasından şikayetçi olanlar özellikle yağlı ve asitli yiyeceklerden uzak durmalıdır. İĞNE YAPTIRMAK VEYA KAN ALDIRMAK ORUCU BOZAR MI? MİDE YANMASI YAŞAMAMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ramazan ayında beslenmenize dikkat etmelisiniz. Aşırı çay ve kahve tüketiminden uzak durmalısınız. Yağlı yemekler veya sindirimi zor et yemekler yerine daha hafif yemekleri tercih etmelisiniz. Fast food ve baharatlı gıdalar mide yanmasına neden olacağından tüketmemelisiniz. Ayrıca bu dönemde sigarayı bırakmayı deneyebilirsiniz.

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