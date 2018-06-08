HT Magazin'de yer alan habere göre, ikinci kez Meksika’ya gideceğini açıklayan ünlü oryantal, kendisini korumaları için iki güvenlikçi tuttuğunu açıkladı.



Önceki gece Cihangir’de 32’nci yaşını kutlayan Didem’e arkadaşları doğum günü hediyesi olarak Cumhuriyet Altını taktı.

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