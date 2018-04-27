Osasuna - Lugo maç önü

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Osasuna, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Lugo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 53 puanlı Osasuna 10. sırada bulunuyor, Lugo 49 puana sahip ve 12. sırada. Osasuna son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Lugo, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 366 kodlu maçı oynayanlar; Osasuna galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Lugo galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Osasuna önceki hafta Albacete mücadelesinde 1-0 kazandı.

Lugo, Deportivo Alaves karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Osasuna, evinde 6 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 20 gol yedi.

Lugo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Lugo, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.