Osasuna - Real Oviedo sahaya çıkıyor

Osasuna ve Real Oviedo, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Maç öncesi Osasuna 57 puanla 9. sırada, Real Oviedo 59 puanla 7. sırada bulunuyor. Osasuna son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Real Oviedo, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 341 kodlu maçı oynayanlar; Osasuna galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.90, Real Oviedo galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Osasuna son haftadaki Real Oviedo müsabasında 0-5 kazandı.

Real Oviedo ise Osasuna maçında 0-5 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Osasuna, 24 gol attı ve 21 gol yedi.

Real Oviedo, dış sahada 4 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Real Oviedo 18 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.