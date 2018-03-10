1- Dünya hariç bir yerde konser vermek ister miydiniz?

İlginç bir soru. Yeni bir galaksi buldular, Dünya’ya benziyor ama çok da enteresan değil. Ay belki ama biraz soğuk olmaz mı? Buldum, kara delikte konser vermek isterdim.

2- Akustik bir enstrüman bana dünyayla ilgili şeyleri, elektronik müzik dünya dışı şeyleri hissettiriyor. Elektronik müzik bu sonsuzluğu anlatmada daha mı etkili?

Doğru haklısın. Çünkü dijital. Synthesizer’ın oluşturduğu ses tabii ki gitar veya başka bir enstrümana kıyasla daha dünya dışı bir ses çıkarıyor.

3-Bu dünyayı siz kurgulasaydınız nasıl biryer olurdu?

Harika sorular. Eğer kendi dünyamı yaratacak olsaydım sanırım her şey su altında olurdu.

4- Kendinizi müzik olmasaydı neyle ifade etmek isterdiniz?

Birçok şeyle! Ben resim okudum. O yüzden resim bu yöntemlerden biri olurdu. Video içeriği de... Yaratıcılıkta en iyi gördüğüm işlerden biri yönetmenlik. Çünkü bir şey yaratman lazım ve bunun hazırlanma süreci çok uzun sürüyor. Yaratacağın şeyi aklında tutman ve ne yaratmak istediğini sürekli düşünmen gerekiyor. Bu dünyadaki en güzel işlerden biri. Bunu yapabilmek harika olurdu ama sanırım yapamam.

5- Ankara’yla aranızda değişik bir bağ olduğunu duydum. Doğru mu?

İnanır mısın, bir keresinde Ankara’da bir düğünde çıktık. Herkes acayip sarhoştu, ben şarkı söylerken selfie çekinmek için sürekli sahneye çıktılar. Bir adam vardı, karısına sürpriz hazırlamak istiyordu. Romantik hikâyeleri sevdiğimden konser için oraya gittim.