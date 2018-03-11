Oscar'ın tadı kaçtı

Film eleştirmenleri, az izlenen filmlerin ödüllendirilmesinin Oscar’a ilgiyi azalttığı görüşünde. Son yıllarda en iyi film dalında Oscar kazanan filmlerin hasılatı eleştirmenleri haklı çıkarıyor.
‘Oscar’a ilgi azaldı.’ Türkiye’de, ABD’de ve diğer birçok ülkede sinema eleştirmenleri Oscar ödül törenine gösterilen ilginin azaldığını yazdı. Geçen pazar günü düzenlenen 90’ıncı Oscar ödüllerinin izlenme oranının dünya genelinde dörtte bir oranında azaldığının açıklanması film eleştirmenlerinin ‘Oscar’a ilgi azaldı’ içerikli yazı- larını doğruladı.
Film eleştirmenlerinin ilginin azalmasına gösterdikleri nedense başta ‘En İyi Film’ olmak üzere ödüllerin ilgi görmeyen filmlere verilmesi. Son 5 yılda ‘En İyi Film’ dalında Oscar kazanan filmlerin dünya çapındaki hasılatlarına bakılırsa sinema eleştirmenlerinin öne sürdüğü nedenin doğru olduğu gözler önüne seriliyor.
Oscar’da son 5 yılın en iyi filmlerinin hiçbirinin dünya hasılatı 200 milyon doları bile bulmadı. Oscar kazananlar arasında en yüksek hasılatı elde eden film 2 milyar 187 milyon dolarla ‘Titanic’. İkinci sıradaysa hasılatı 1 milyar 120 milyon dolar olan ‘Yüzüklerin Efendisi-Kralın Dönüşü’ yer alıyor. En son Oscar kazanan ‘Suyun Sesi’ gösterimde bulunduğu 3 hafta içinde 110 milyon dolar hasılat elde ederken geçmiş yılların filmlerinin gelirleri karşısında oldukça geride kaldı. ‘Suyun Sesi’nin Türkiye gişesi de oldukça kötü.
Film, Oscar kazandıktan sonra sadece 9 bin kişi tarafından izlenirken gişesi toplamda 61 bin kişiye çıktı. Oscar ödüllerinin dağıtılmasını organize eden Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin ilgiyi çekme adına bundan sonraki yıllarda nasıl bir tavır takınacağını görmek için en az bir yıl bekleyeceğiz.
İZLENME ORANI 4’TE 1 AZALDI
Geçtiğimiz pazar düzenlenen 90’ıncı Oscar Töreni’nin izlenme oranının dünya genelinde 4’te 1 oranında azaldığı açıklanmıştı. Eleş- tirmenlerin, ilginin azalmasına neden olarak gösterdikleri “ödüllerin ilgi görmeyen filmlere verilmesi” tespitini rakamlar da doğruluyor.
‘SUYUN SESİ’ HİÇ DUYULMADI!
Son 5 yılın en iyi filmlerinin hiçbirinin dünya hasılatı 200 milyon doları bulmadı. Oscarlı filmler arasında en yüksek hasılatı elde eden film 2 milyar 187 milyon dolarla ‘Titanic’. Bu yılın ‘En İyi Film’ Oscar’ı sahibi ‘Suyun Sesi’ ise dünya genelinde sadece 110 milyon dolarlık gişe yapabildi.
SON 5 YILIN OSCARLI FİLMLERİ
12 Yıllık Esaret (2014) Hasılat: 188 milyon $
Birdman (2015) Hasılat: 103 milyon $
Spotlight (2016) Hasılat: 92 milyon $
Ay Işığı (2017) Hasılat: 65 milyon $
Suyun Sesi (2018) Hasılat: 110 milyon $
EN ÇOK İZLENEN OSCARLI FİLMLER
Kurtlarla Dans (1991) Hasılat: 425 milyon $
Titanic (1997) Hasılat: 2 milyar 187 milyon $
Gladyatör (2001) Hasılat: 458 milyon $
Yüzüklerin Efendisi -Kralın Dönüşü (2003) Hasılat: 1 milyar 120 milyon $
Zoraki Kral (2011) Hasılat: 414 milyon $
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