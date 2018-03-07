Bu yıl 90. Oscar Ödül Töreni’ne seyirci ilgisi, törenin canlı yayınlanmaya başlamasından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre önceki gece Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen ve ABC televizyonu tarafından canlı yayınlanan tören, ortalama 26.5 milyon kişi tarafından seyredildi.

Bu, geçen yıla göre yüzde 19’luk bir düşüş anlamına geliyor. Geçen yıl yine Jimmy Kimmel’in sunduğu 89. Oscar Ödül Töreni 32.9 milyon izlenme almıştı.

MESAJ KAYGISI

İzlenme oranının düşmesinde aday gösterilen filmlere ilginin az olmasının yanı sıra, törenin mesaj kaygısının artmasının da etkili olduğu tahmin ediliyor. Gecede neredeyse tüm sanatçılar, Hollywood’da ekim ayından beri tartışılan cinsel taciz, eşit ücret ve azınlıkların temsiline yönelik mesajlar verdi.

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