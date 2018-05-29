‘Kuzuların Sessizliği’ filmiyle dünya çapında tanınan ünlü oyuncu Anthony Hopkins, kızıyla olan kötü ilişkisiyle ilgili The Times Gazetesi’ne konuştu.

80 yaşındaki ünlü aktör, kızı Abigail Harrison’la uzun süredir görüşmediğini hatta kızının çocuğu olup olmadığını bile bilmediğini itiraf etti.

Hopkins, sözlerini “Hiçbir anım yok. Umarım iyidir ve hepsi bu. Ailenizi sevmek zorunda değilsiniz. Çocuklar babalarını sevmek zorunda değil. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz” diyerek tamamladı.

Şarkıcı-söz yazarı ve oyuncu koçu olan Abigail ise, kendi uğraşlarıyla bir kariyer edinmek istediği için 19 yaşında soyadını değiştirmişti.

Hopkins’in kızına yakın bir kaynak, 20 yıldır babasıyla görüşmeyen Harrison’la ilgili “O hâlâ olan her şey için çok kırgın. Babasıyla olan ilişkisi onun hayatında büyük bir darbe oldu” dedi.