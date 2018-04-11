Pistorius'un temyiz başvurusu reddedildi

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, paralimpik atlet Oscar Pistorius'un hakkındaki 13 yıl 5 aylık hapis cezasına itirazını reddetti.

Mahkeme, Pistorius'un Yargıtay tarafından kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle mahkum edildiği 13 yıl 5 aylık hapis cezasının yeniden görüşülmesi başvurusunu reddetti.

Cape Town Üniversitesinden anayasa hukuku uzmanı Pierre de Vos, Pistorius'un önünde başka seçenek kalmadığını, paralimpik atletin cezasını çekmesi gerektiğini belirtti.

Olimpiyatlara katılan ilk paralimpik atlet Pistorius, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı 14 Şubat 2013'te Pretoria'daki evinde "dikkatsizlik sonucu öldürmekten" geçen temmuz ayında 6 yıl hapse mahkum edilmişti. Ulusal Savcılık Makamı cezayı "şok edici ve çok hafif" olarak niteleyerek, kararı Yargıtay'a taşımıştı. Nihai temyiz makamı Yargıtay, suçu cinayete çevirerek Pistorius'un cezasını 15 yıla çıkarmış, ancak cezaevinde bulunduğu dönem göz önünde tutularak 13 yıl 5 ay hapis yatması gerektiği kararını vermişti. Güney Afrikalı sporcu, Yargıtay'ın kararının adil olmadığını savunarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Şartlı tahliyeye başvurabilmesi için cezasının en az yarısını çekmesi gereken Pistorius'un, 2023'e kadar hapisten çıkamayacağı belirtiliyor.