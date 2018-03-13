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Maggie Storino adlı anne, Don't call me Oscar (Bana Oscar deme) projesiyle çocukları Sophia, Sloane ve Sadie'yi kamera karşısına geçirdi. Sevimli çocuklar bu yıl ve geçmiş yıllarda Oscar'a aday olan filmlerin canlandırmasını yaparken, anneleri Maggie de onların fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. İşte Oscar’lık filmlerin en akılda kalan sahnelerini kostümleri ve pozlarıyla canlandıran çocuklar...

La La Land, 2016