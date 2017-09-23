Oscarlı İngiliz aktör İtalyan pasaportu aldı

Brexit sürecinde olan Birleşik Krallık'ta, birlik üyesi bir ülkenin pasaportunu alanlar arasına Firth de katıldı.

İtalyan film yapımcısı Livia Giuggioli ile evli olan Oscar ödüllü aktör Firth'in, İtalya vatandaşlığına "eş durumundan" geçtiği kaydedildi.

Colin Andrew Frith, Birleşik Krallık basınına yaptığı açıklamada, kararında "mevcut belirsizliklerin" etkili olduğunu söyledi.

İtalya ile 20 yıldan uzun süredir bağları olduğunu aktaran Firth, "Burada evlendim, 2 çocuğum da Roma'da doğdu." dedi.

Eşinin de İngiliz pasaportu almak için başvuruda bulunduğunu belirten Colin Andrew Firth, "Farklı pasaportlar almayı hiç düşünmemiştik. Ama mevcut belirsizliklere bakınca, hepimizin aynı pasaportlara sahip olmasını makul bulduk." diye konuştu.

Birleşik Krallık vatandaşlığını da muhafaza eden 57 yaşındaki aktör, Brexit kararını "beklenmedik büyüklükte bir felaket" diye nitelendirmişti.

Öte yandan, İtalya İçişleri Bakanlığı da Firth'in vatandaşlık aldığını doğruladı.

Bakanlık açıklamasında Colin Andrew Firth'ten, "Oscar kazanan çok ünlü aktör" şeklinde söz edildi.

Firth, Birleşik Krallık Kralı 6. Geroge'u canlandırdığı "Kralın Konuşması" filmiyle 2011de "en iyi aktör" dalında Oscar'a layık görülmüştü.

100 BİNDEN FAZLA İRLANDA PASAPORTU ALINDI

Geçen yıl yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı alan Birleşik Krallık'ta, birlik üyesi ülkelerin pasaportlarını almak için başvuruda bulunanların sayısı arttı.

Brexit sürecinin tamamlanmasıyla birlikte AB ile serbest dolaşım ve AB ülkelerinde çalışma haklarını kaybedecek Birleşik Krallık'ta yaşayanların vatandaşlık başvurusu yaptığı ülkeler arasında, AB üyesi İrlanda başı çekiyor.

Birleşik Krallık vatandaşlarının İrlanda pasaportu almasının, iki ülke arasındaki tarihi bağlar nedeniyle daha kolay olduğu belirtiliyor.

İrlandalı ebeveyni veya büyükannesi, büyükbabası olan Birleşik Krallık vatandaşları, İrlanda pasaportu için başvurabiliyor. Birleşik Krallık'ta bu kişilerin sayısının yaklaşık 6 milyon olduğu tahmin ediliyor.

İrlanda İçişleri Bakanlığı, son 1 yıl içinde 100 binden fazla Birleşik Krallık vatandaşına İrlanda pasaportu verildiğini açıklamıştı.

Aynı dönemde Birleşik Krallık pasaportu almak için başvuruda bulunan AB vatandaşlarının sayısı da yüzde 80 artışla 30 bine yaklaşmıştı.

London School of Economics Üniversitesi'nin araştırmasına göre, AB ülkelerinde yaşayan Birleşik Krallık vatandaşlarının yüzde 60ı, bu ülkelerde Brexit sonrasında da oturum hakkı almak istiyor. Ancak AB'nin geri kalan 27 üyesinden 9'unda çifte vatandaşlık hakkının tanınmasının bu ülkelerde yaşayan Birleşik Krallık vatandaşlarının önünde engel teşkil ettiği belirtiliyor.

MÜZAKERELERDE ÖNEMLİ BİR BAŞLIK

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, 23 Haziran 2016'daki referandumda seçmenlerin yüzde 52si Brexit yönünde oy kullanmıştı.

Lizbon Anlaşması'nın, üyelerin birlikten ayrılmasını düzenleyen 50. maddesini mart ayında işleten Birleşik Krallık, AB'den ayrılma sürecini resmen başlatmıştı. Brexit müzakerelerinin 2 yıl sürmesi ve Mart 2019'da tamamlanması öngörülüyor.

Tarafların haziran ayında başladığı Brexit müzakerelerinde en önemli başlıklardan birisini, Birleşik Krallık'ta yaşayan yaklaşık 3 milyon AB vatandaşı ile AB ülkelerinde yaşayan 1 milyon Birleşik Krallık vatandaşının hakları oluşturuyor.

Colin Andrew Firth