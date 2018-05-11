Oskarshamns AIK - Eskilsminne düellosu

Oskarshamns AIK ve Eskilsminne, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Oskarshamns AIK 10 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Eskilsminne 7 puanda ve 10. sırada. Oskarshamns AIK son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Eskilsminne, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 262 kodlu maçı oynayanlar; Oskarshamns AIK galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Eskilsminne galibiyet oranı 0.00.

Oskarshamns AIK son haftadaki Höllvikens GIF müsabasında 2-3 yenildi.

Eskilsminne ise Norrby IF maçında 3-1 yenildi.

Oskarshamns AIK, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 4 gol yedi.

Eskilsminne ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Eskilsminne, 1 gol atarken 3 gol yedi.