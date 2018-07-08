Oskarshamns AIK - Karlskrona AIF maçı heyecanı

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Oskarshamns AIK, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Karlskrona AIF takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Oskarshamns AIK 30 puanla 2. sırada, Karlskrona AIF 15 puanla 12. sırada bulunuyor. Oskarshamns AIK, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Karlskrona AIF, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 420 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oskarshamns AIK kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, Karlskrona AIF sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler.

Oskarshamns AIK önceki hafta IK Oddevold mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Karlskrona AIF, Landskrona karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Oskarshamns AIK, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 7 gol yedi.

Karlskrona AIF, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Karlskrona AIF 11 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.