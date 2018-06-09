Oskarshamns AIK - Skövde AIK maçı öncesi rakamlar

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Oskarshamns AIK, 10 Haziran 2018 Pazar günü Skövde AIK takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Oskarshamns AIK 22 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Skövde AIK 9 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Oskarshamns AIK, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Skövde AIK, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 284 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oskarshamns AIK kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Skövde AIK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Oskarshamns AIK son haftadaki IK Oddevold müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Skövde AIK ise Husqvarna FF karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Oskarshamns AIK, 11 gol attı ve 7 gol yedi.

Skövde AIK, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Skövde AIK 7 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.