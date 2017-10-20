Osman Aşkın Bak açıklamalar yapıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sepetçiler Kasrı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Bak, tartışma konusu olan yabancı kuralıyla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Bak, yabancı futbolcu sayısının fazla olduğunu ve önümüzdeki yıllarda kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini belirtti.
Bakan Bak'ın açıklamaları şu şekilde;
"Yabancı sayısının sınırsız olmasına karşıyım. Bu sayı kademeli olarak düşürülmeli. Galatasaray’ın geçtiğimiz hafta 11 yabancıyla sahaya çıkması içimi acıttı. Altyapıları çok hızlı bir şekilde revize etmeliyiz. Kaliteli Türk futbolcu ve basketbolcu sayısı az olunca kulüpler, doğal olarak daha ekonomik ve daha kaliteli yabancıyı tercih ediyor. Bu konuda haklı olabilirler. Ancak geçmişte 3-4 yabancıyla UEFA şampiyonu olan Galatasaray örneği var. Günümüzde Altınordu harika bir örnek. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü Milli Takım'a, Avrupa'ya taşıdı."
"Yabancı sayısının kademeli olarak düşmesini Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu ile konuşacağız. Yabancı sayısında azalma tarihi, TFF'nin bileceği iş. Uzun süreli kontratlar var. Bunlar da mutlaka dikkate alınacaktır."
"GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR"
Derbi de iki takıma da başarılar. Kulüp yöneticilerine teşekkür ederim ortamı gerecek açıklamalar yok. Pazar günü keyif alarak eğlenelim. Sosyal medya üzerinden ortamı gerenleri İçişleri Bakanlığımız takip ediyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 14 dakika öncegs ne zaman iyi gitse bir kılıf buluyorsunuz.demirören istifa....00
-
Misafir 21 dakika önceya sporun içine siyaseti sokmayın Allah aşkına sporu spordan gelenler yönetsin00
-
Misafir 37 dakika öncesayın bakan biraz kaliteli lig seyretmeye başladık lütfen bu işlere karışmayın30