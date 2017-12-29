Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı hepimizi gururlandırıyor. Türk milletini gururlandırıyor" dedi.

Bakan Bak, Rize Öğretmenevi'nde AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri ile basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'ne geçerek bölgedeki spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Bak'ı burada Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve spor kulübü yöneticileri karşıladı.

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Bak, bölgedeki sporcuların gelişimi için bir dizi tesisin temelini atacaklarını, futbol için de bir altyapı tesisi yapımı hazırlıklarının devam ettiğini kaydetti.

Bütün spor kulüplerine eşit mesafede olduğunun altını çizen Osman Aşkın Bak, Çaykur Rizespor'un yeniden Süper Lig'e yükselmesinin kendisini mutlu edeceğini, ikinci yarıda taraftarın da takıma sahip çıkarak tribünlerdeki yerlerini almasını istedi.

Türk sporunda 2017 yılında önemli gelişmeler olduğuna değinen Bak, "Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı hepimizi gururlandırıyor. Türk milletini gururlandırıyor. Grubunu lider bitirerek önemli bir başarı elde etti. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bayern Münih ile eşleştiler. Tabi şampiyon olmak için şampiyonu yenmeniz lazım. Onlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI ÇEKİŞMELİ GEÇECEK"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çekişmeli geçtiğine vurgu yapan Bak, "Başakşehir ilk yarıyı lider bitirdi. Ardında Galatasaray var. Onlar da önemli bir başarı elde etti. Beşiktaş geliyor, Fenerbahçe var. Şampiyonluk yarışı çekişmeli geçecek. İkinci yarı bence futbol açısından çok çekişmeli." ifadelerini kullandı.

Sporda 2017'nin sevinçli ve hüzünlü dönemleri olduğunu belirten Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olması çok gurur verici. A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na gidemeyişi bizleri üzdü. Grubunda elde ettiği neticeler sonucu gidemedi. İnşallah bunu da telafi edeceklerdir. Güreşte de önemli başarılarımız var. Rize'de Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor. Güreşçilerimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda önemli başarılar elde edeceklerdir."

"2018, ÜLKEMİZ İÇİN SAĞLIKLI, HUZURLU, BAŞARILI BİR YIL OLSUN"

Bak, 2018'in tüm spor branşları ve takımlar için başarılı geçmesini temenni ederek, şunları kaydetti:

"2018, ülkemiz için sağlıklı, huzurlu, başarılı bir yıl olsun. Geçtiğimiz süreç içerisinde ülkemizde hakikaten zor şartlar içerisinde önemli süreçlerden geçtik ama dimdik ayakta durduk. Halkımızın desteği ile ayakta durduk. Sayın Cumhurbaşkanımız yaşanan krizleri, özellikle Kudüs krizi başta olmak üzere çok iyi yönetti. Terörle mücadelemiz devam ediyor. Sahada mücadele eden güvenlik güçlerimizden şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu anda sınırda bekleyen, terörle mücadele eden aslanlarımıza, güvenlik görevlilerimizi Rabbim korusun. Ülkemizin güçlü olması için, büyüyen, gelişen Türkiye için çalışıyoruz, çalışacağız. 2018 inşallah başarılı bir yıl olur."

CENK TOSUN'UN EVERTON'A TRANSFER OLACAĞI İDDİALARI

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, bir gazetecinin Beşiktaşlı Cenk Tosun'un İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olacağı iddialarına ilişkin bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde gösterdiği performansla böylesine önemli bir transferi hak etti. Böyle sporcuların sayısının artmasını arzu ederiz. Türk sporunun, altyapıya yatırım yaparak kendi sporcularını büyük kulüplere göndermesi çok daha gurur verici. Beşiktaş camiası adına, onun adına gurur duyduk. Başarılar diliyoruz. İnşallah orada da ülkemizi güzel şekilde temsil eder."