Osman Aşkın Bak'tan yabancı kuralı, Mircea Lucescu, Naim Süleymanoğlu ve menajerlik açıklamaları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansi Editör Masası'nda gündem değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bak, Milli Takım'ın durumundan yabancı kuralına, Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nu lider tamamlayarak bunu başaran ilk Türk takımı olan Beşiktaş'tan Mircea Lucescu ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane sporcu Naim Süleymanoğlu'na kadar birçok konuda açıklamalar yaptı. Bakan Bak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Beşiktaş'ın son maçı RB Leipzig'le. Her galibiyet kulübe de ekonomik bir gelir sağlıyor. Grup maçları tamamlanınca Beşiktaş'ın kiminle eşleşeceği de önemli, birinci olarak avantaj elde etti. Diğer grupların ikincilerinden biriyle eşleşecek. O kura sonucuna göre netice ortaya çıkacak. Beşiktaş'ın bu performansı herkesi gururlandırıyor. Uzun süredir birlikte oynayan bir takım olmaları bir avantaj. Beşiktaş'ın daha iyi yerlere gidebileceğine inanıyorum. Oyunu domine edebiliyorlar ve kaliteli oyuncular var. İyi bir hava yakaladılar. Her başarıları, Türk milletini, Beşiktaş taraftarını sevindiriyor. Bu müsabakalarda herkes Beşiktaşlı oluyor. Böyle bir başarı Türk futbolu için önemli bir adım."

"LUCESCU BİZİ TEDİRGİN ETTİ"

"Milli Takım'ın aldığı sonuçlar bizi üzdü. Milli Takım'da kıymetli oyuncularımız var ama Dünya Kupası'na gidemedik. İtalya da gidemedi. 2002'de gittik iyi bir jenerasyon vardı, Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu vardı. Lucescu ile 4 maçta istediğimiz sonuçları alamadık. Hazırlık maçlarındaki sonuçlar da bizleri tedirgin etti. Avrupa Şampiyonası ile birlikte üzerimizdeki kara bulutları dağıtacağımıza inanıyorum."

"NAİM, BULGARİSTAN'DA ZULÜM GÖREN TÜRKLER İÇİN SEMBOLDU, MİLLİ KAHRAMANDI"

"Ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kendisini tedavisinin başından sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımız'ın devreye de girmesiyle yakından takip ettik. Çok önemli bir sporcuydu. Dünya futbolunda Pele, Ronaldo, Messi varsa halterde de Naim Süleymanoğlu var. Time dergisine kapak olmuş, 46 dünya rekoru kırmış, 3 olimpiyat, 7 dünya, 6 Avrupa şampiyonluğu kazanmış bir sporcu. Kırılamaz rekorlara sahip bir sporcuyu kaybettik. Bulgaristan'da zulüm gören Türkler için de bir semboldü. Türkiye'ye getirilişi ayrı bir hikaye. Müthiş bir sporcuydu. Kendisini kaybetmek gerçekten çok üzücü. Cenazesinde çok güzel bir tablo vardı. Rakibinin cenazesine gelerek tabutunu öpmesi, saygısını göstermesi, mezarına kadar gelmesi güzel bir tabloydu. Bir efsaneyi çok erken yaşta kaybettik. Türk halkının kalbine girmiş, milli bir kahramandı. İsmet Iraz da Türk tekvandosunun duayeniydi. Pek çok sporcu yetiştirdi. Türk tekvandosunun buralara gelmesinde önemli rol oynadı. Naim Süleymanoğlu'yla da Türk halteri bir sıçrama yaptı. Naim Süleymanoğlu kırılamaz rekorları, büyük başarıları arkasında bırakarak aramızdan ayrıldı. Mekanı cennet olsun."

"ESKİ SPORCULARIN HİZMET ETMESİ ÖNEMLİ"

"Hidayet Türkoğlu, federasyon başkanı. Güreşte Hamza Yerlikaya başkanlık yaptı. Teknik direktör olarak görev yapan eski sporcular var. Naim Süleymanoğlu özel bir sporcuydu. Bu değerleden maksimum seviyede yararlanmak çok önemli. Federasyonlarda görev yapan sporcular da var. Suat Çelen var cimnasitikte. Şimdi federasyon başkanı. Daha fazla faydalanmak bizim için önemli. Devletimiz bu tip sporculara imkan veriyor. Spor müşavirliği kadrosuyla uluslararası arenada derece almış isimler kadro alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sporculara sağladığımız kadro imkanı önemli. Eski sporculardan teknik olarak da daha fazla faydalanmayı arzu ediyoruz."

TÜRK FUTBOLU VE MENAJERLİK SORUNU...

"Menajerlik sistemi Türkiye'de tam yerleşmiş bir yapı değil, çok oturmuş bir sistem yok. Bazı ilişkilerle yönetilen bir sistem... Bu sistemin çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Bu sistem oyuncuların yetişmesi konusunda önem arz ediyor. Milli Takım'a oyuncular hakkıyla gelmelidir. Bu sistemin sağlıklı olarak işlemsi gerektiğini düşünüyorum. Bu sistem içinde kişilerin yaptığı işin hakkını veren insanlar olması lazım. Hata varsa düzeltilmesi lazım. Bu sporcunun ve sistemin marka değerini yaralar. Çalışanın hakkının çalışana verildiği bir sistemin olması çok doğru bir sistem. Artık değerlendirmeyi seyirci yapacaktır."

"ARDA TURAN KOLAY YETİŞMİYOR..."

"Bir Arda Turan kolay yetişmiyor. Bakıyorsunuz dünyanın en iyi takımlarından birinde Barcelona'da oynuyor. Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz Rusya'da oynadı. Demek ki yetiştirme potansiyelimiz var. Bu yüzden altyapıya yatırım yapmamız gerekiyor. Bu işin meyvelerini almak zaman alıyor."

YABANCI KURALI DEĞİŞECEK Mİ?

"Kulüplerin yabancı oyuncularla yaptığı kontratlar var. Bunları 'Hemen sonlandırın' diyemeyiz. Ama Kulüpler Birliği'yle konuştuk, Milli Takım'ı olumsuz etkilediğini söyledik. Türk oyuncuların fiyatının yüksek olduğunu söylüyorlar. Sizin yetiştirdiğini oyuncu sayısı az olunca, rekabet oluyor. Altyapıya yatırım yapılmazsa pahalı olur. Yabancıya karşı değilim ancak yabancı sayısının ağırlıkta olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yabancı sınırının kalkmasıyla lige heyecan geldiği, tribünlerin dolduğu söyleniyor ancak bu sadece derbilerde oluyor. Diğer maçlarda böyle değil."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

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