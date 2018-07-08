Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre grekoromen 92 kiloda Türkiye'yi temsil eden Osman Ayaydın, repesajda Macar sporcu Artur Vegh'i 9-0, Litvanyalı Ignas Bukauskas'ı da sayı tuşuyla 10-0 yenerek bronz madalya maçına çıktı.

Gürcü rakibi Lasha Tvildiani'yi de sayı tuşuyla 9-0 yenen Osman, bronz madalyanın sahibi oldu.

GREKOROMENDE 3. OLDUK!

Türkiye Grekoromen Milli Takımı, organizasyonu 3. sırada tamamladı.

Bronz madalya kazanan Osman Ayaydın'ın yanı sıra 110 kiloda Muhammet Hamza Bakır ve 60 kiloda Serhat Kırık altın madalya kazandı.

Milliler, topladığı 91 puanla üçüncü sırada yer alırken, 130 puan toplayan İran birinci, 108 puan toplayan Rusya ise ikinci oldu.

Türkiye, şampiyonada erkekler serbest stilde ise birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

"TÜM YAŞ KATEGORİLERİNDE MADALYA REKORLARI KIRDIK"

Milli sporcuların bu yıl uluslararası organizasyonlarda 24 altın, 19 gümüş ve 32 bronz madalya kazandığı ve Türk güreşinin tüm zamanların en iyi performansını sergilediği belirtilen açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, madalya rekorları kırdıklarını ifade etti.

Başkan Aydın, güreşte başarının ancak uzun vadede gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun için dur durak demeden çalışıyoruz. Bu yıl tüm yaş kategorilerinde madalya rekorları kırdık. Dünya şampiyonasında 5 yıl aradan sonra ilk kez altın madalya kazandık. Grekoromen stilde 2 altın madalya kazandık. Bunlar bizim iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Burada başarılı olan güreşçiler bizleri ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda temsil edecekler. Yeni Rızalar, Tahalar, Yaseminler çıkarmak zorundayız. Milli takımlarımızın gösterdiği performanslar bizleri sevindiriyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne gerek kurumsallaşma gerekse de başarı adına çok güzel işlerin altına imza atıyoruz. Sistemli çalışmalarla bu başarılarımız devam edecek."