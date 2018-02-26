Hababam Sınıfı Güle Güle'nin Ekrem'i, Muhsin Bey'in Osman'ı, Zampara Seyfettin'in Seyfo'su Osman Cavcı, artık İzmir'de yaşıyor. Aldıkları yüksek ücretlerle anılan günümüz oyuncuları toplu taşımaya bindiğinde, 'halktan' yorumlarıyla medyada yer bulurken, en son İstanbul'da dolmuşa binerken görüntülenen Cavcı'nın ise, 'ekonomik durumu' konuşulmuştu. "Arabam var ama neden dolmuşa binmeyecekmişim" diyen Cavcı, hem Yeşilçam'ı anlattı, hem de yeni dönem sineması hakkında açıklamalarda bulundu.
İHA'nın haberine göre; İzmir'de bir tiyatro atölyesi açarak özel ders verdiğini belirten Cavcı, "Ayrıca 'Son Yeşilçamlı' diye bir gösterim yapıyorum. Bir ajansa da 20 dakikalık komedi filmleri yazıp çekiyorum. İzmir rahat ve medeni insanların yaşadığı bir şehir. Ben İzmir'de de üretiyorum. Teknoloji ilerledi. Aynısını İstanbul'da yapabilirdim ama İzmir'den yapıyorum. Zampara Seyfettin 2 filmimi Youtube'a yükledim, oradan da takip ediliyor" diye konuştu.
Cavcı, 1995'te yayınlanan Zampara Seyfettin filminin, reyting getirmez diye futbol maçının karşısına konulduğunu ancak filminin maçtan daha fazla reyting aldığı anlaşılınca konu ile ilgili kanalda toplantı bile yapıldığını söyledi.
Güncel bir şöhretinin olmadığını ancak yolda görenlerin kendisini tanıdığını ifade eden Cavcı, şunları söyledi: "Bugün biri beni durdurdu. Benimle ilgili bir şey soracak sandım ama 'İbrahim Tatlıses İzmir'e yerleşmiş doğru mu ağabey' dedi. İbrahim Tatlıses'le 'Aşıksın' filminde rol almıştık. Aslında İbrahim Tatlıses'i ziyaret etmem lazım ama henüz edemedim. Rahatsız etmek istemedim ancak sanırım gitmem gerekiyor."
Cavcı, ilk sinema deneyimi olan Hababam Sınıfı Güle Güle'de rol alma hikayesini de şu sözlerle anlattı: "Ertem Eğilmez tipimi çok beğenmişti. Beni çağırdı ama ne rolünde oynayacağımı bilmiyordum. Sınıfta kalabalıkta oturacağım sanmıştım. Gittiğimde Ertem Eğilmez 'Osman çok güzel bir şey oynayacaksın ama sakın korkup panik yapma' dedi. Yaramaz bir tipi oynamıştım. Bu büyük bir şanstı. O filmin senaryosunu Yavuz Turgul yazmıştı. Ardından yine Yavuz Turgul'un Muhsin Bey filminde Şener Şen ile oynadım. Bu da çok büyük şanstı."
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