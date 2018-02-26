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Cavcı, ilk sinema deneyimi olan Hababam Sınıfı Güle Güle'de rol alma hikayesini de şu sözlerle anlattı: "Ertem Eğilmez tipimi çok beğenmişti. Beni çağırdı ama ne rolünde oynayacağımı bilmiyordum. Sınıfta kalabalıkta oturacağım sanmıştım. Gittiğimde Ertem Eğilmez 'Osman çok güzel bir şey oynayacaksın ama sakın korkup panik yapma' dedi. Yaramaz bir tipi oynamıştım. Bu büyük bir şanstı. O filmin senaryosunu Yavuz Turgul yazmıştı. Ardından yine Yavuz Turgul'un Muhsin Bey filminde Şener Şen ile oynadım. Bu da çok büyük şanstı."