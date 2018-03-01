Türkiye Jokey Kulübü ve Galatasaray'ın eski yöneticisi Osman Hattat, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı 25 yıllık eşi Yeşim Hattat ile anlaşarak boşandı. Eşine ait atın 85. Gazi Koşusu'nu kazanarak bir milyon TL ödül aldığını belirterek karşı boşanma davası açan Yeşim Hattat'a, ünlü işadamı Etiler'de bin metre kare villa, Ankara'da bir daire, 100 bin dolar ve aylık 3 bin dolar nafaka ödemeyi kabul etti.
Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın aktardığı bilgilere göre, Yeşim Hattat ve Osman Hattat 1992 yılında evlendi. 2 çocukları bulunan çiftin evliliği son 3 yılda bozuldu. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı 2000 yılında kulübün yönetim kurulu üyesi olan işadamı Osman Hattat, evliliklerinin fikren ve ruhen bittiğini belirterek, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Yeşim Hattat da avukatı Sibel Engin aracılığıyla karşı dava açtı. Yeşim Hattat, "Eşim beni genç bir kadın ile aldatmaya başlayana kadar mutlu bir evliliğim vardı" dedi. Eşinin kendisini aldattığını basında çıkan haberlerden öğrendiğini belirten Yeşim Hattat, Osman Hattat'ın evi terk ederek genç sevgilisi G.B. ile lüks bir rezidansta yaşamaya başladığını ileri sürdü.
ATI GAZİ KOŞUSUNU KAZANDI
Galatasaray'da yöneticilik yaparken, 'elini cebine atan tek yönetici' olarak nam salan Osman Hattat'ın çok sayıdaki yarış atlarından 'Anatoly'nin 85. Gazi Koşusunu kazanarak bir milyon TL ödül kazandığını belirten Yeşim Hattat, aylık 40 bin TL nafaka istedi.
İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Yeşim Hattat ve Osman Hattat avukatlarıyla katıldı. Yeşim Hattat'ın avukatı Sibel Engin, çekişmeli olarak açılan karşılıklı boşanma davasında tarafların anlaştıklarını belirtti. Taraf avukatları mahkemeye boşanma protokolü sunarak çiftin boşanmalarına karar verilmesini istedi.
Mahkeme çiftin boşanmasına karar vererek, protokole göre Osman Hattat'ın Etiler'deki bin metre kare villa ve Ankara'da bir daireyi Yeşim Hattat'a vermesine ve 100 bin dolar nakit ile aylık 3 bin dolar nafakayı Yeşim Hattat'a ödemesine karar verdi.
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