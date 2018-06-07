Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fatih Tekke ile sözleşmenin bitmesinin ardından teknik direktör arayışına giren yeşil-siyahlı takımın yöneticileri, teknik direktörlük için Osman Özköylü ile anlaşma sağladı.

Açıklamada, "Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yönetim kurulumuz ile görüşen Özköylü kendisini 2 yıllığına Denizlispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Teknik direktörümüz Osman Özköylü'ye kulübümüze hoş geldin der, başarılı bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

Özköylü, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktörlük yapmıştı.