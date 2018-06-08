1. Lig’de İstanbulspor ile anlaşan Fatih Tekke’nin yerine teknik direktör arayan Denizlispor, Osman Özköylü’yü göreve getirdi. Denizlispor’u daha önce 2011-12 sezonunda çalıştıran Özköylü, Başkan Mustafa Üstek’in de katıldığı törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ADANA’DAYDI

HT Egeli'de yer alan habere göre, ligin en tecrübeli teknik direktörlerinden birisi olan Osman Özköylü, Denizlispor’dan ayrıldıktan sonra Erciyesspor, Osmanlıspor, Şanlıurfaspor, A.Demirspor, Sivasspor, Samsunspor, Erzurumspor ve son olarak geçen sezon Adanaspor’da görev yapmıştı.