Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyenik olmayan şartlarda et ürünleri işleyen ruhsatsız işyerine baskın yaptı. Ağır kokudan girilmeyen işletmede el konulan bozulmaya yüz tutmuş etler çöp kamyonuna doldurulup imha edildi.

İHA'nın haberine göre, Osmangazi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamitler Mahallesi'nde bir işyerine operasyon yaptı. İşyerinin ruhsatının olmadığı, içeriden pis kokunun geldiği görüldü. Soğuk hava deposunda bozulmaya yüz tutan işlenmiş ve işlenmek üzere bekletilen et ürünleri olduğu tespit edildi. Genel temizlik kurallarına da uyulmadığı anlaşılırken, işyeri sahibine cezai işlem uygulandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle sağlıksız etler çöp kamyonuna atılarak imha edildi.



Yetkililer, "Bu işyeri son derece sağlıksız. Hijyenik olmayan şartlarda insan sağlığını tehdit eden et ve et ürünleri işleniyor. Ayrıca işletmenin işyeri açma ve çalışma ruhsatı da yok. Gerekli cezai müeyyideleri uyguladık. İşyerine iki ayrı ceza kesildi. Ruhsatsız çalıştıkları için de kapatılacak. Halkın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

