Kafatasındaki kemiklerin erken sertleşmesi sonucu başı ön ve arkaya doğru büyümeye başlayan Luceyn'in annesi Şeyma El Yunus, kızını tedavi ettirmek için Suriye'nin Humus şehrinden Türkiye'ye geldi.

AA'nın haberine gçre annesi 7 aylık hamileyken babasını Humus'taki çatışmalarda kaybeden Luceyn için doktor doktor gezen anne Şeyma El Yunus, tavsiye üzerine Osmaniye Devlet Hastanesi'nde görev yapan Beyin Cerrahı Op. Dr. Yusuf Emrah Gergin'e başvurdu.

Yapılan inceleme sonucu Luceyn bebek, iki saat süren operasyonla ameliyat edildi.

Gergin, operasyonla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, nadir yapılan ve zor bir operasyonu başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Küçük yaşta zor bir süreç yaşayan bebeğin sağlığına kavuşması için çabaladıklarını vurgulayan Gergin, şöyle devam etti:

"Yaptığımız tetkiklerde kafa çapının ön ve arka kısmında genişleme olduğunu ve tepe noktadaki iki parçayı birleştiren kısmın normalde açık olması gerekirken çok erken kapandığını gördük. Genişlemeyle beraber beyin yapısının da bozulduğunu gördük. Bu nedenle ameliyat etmeye karar verdik."

Yapılan operasyonda, büyümeye neden olan kemiklerin kesilerek çıkarıldığını ve kafatasının normal şeklini alması için biçimlendirme yaptıklarını aktaran Gergin, "Türkiye şartlarında nadir yapılan bir cerrahi müdahale. Çok başarılı geçti. Kafatasının şeklinin hemen ameliyat sonrası düzeldiğini gözlemledik. Takip etmeye devam ediyoruz. Kızımız, yakın zamanda buraya geldiğinden çok daha sağlıklı biçimde hastaneden çıkacak ve 6 ay içinde yaşıtları gibi koşup oynayabilecek" diye konuştu.

Ameliyat olmaması halinde Luceyn'in ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskinin olduğuna dikkati çeken Gergin, estetik açıdan kötü durmasının yanı sıra körlük ve sara nöbetleri gibi rahatsızlıkların da yaşanabileceğini dile getirdi.

Anne Şeyma El Yunus da kızı Luceyn'in sağlığına kavuşması için Türkiye'ye geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Doktorumuza çok teşekkür ederiz. Kızıma sağlığını geri verdi. Babası 2016 yılında Humus'ta şehit olmuştu. O öldüğünde ben 7 aylık hamileydim. Babası kızını göremedi. Bana kızımı geri veren doktorumuza, hemşirelere, tüm hastane personeline ve bize kucağını açan Türkiye'ye teşekkür ederim."

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Luceyn El Yunus

Osmaniye Devlet Hastanesi

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