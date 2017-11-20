Osmaniye'de çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanoslar Bölgesi'nde BTÖ’ye yönelik kış üslenmelerinin tespiti maksatlı operasyonel faaliyetler sırasında İl Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Yarpuz Köyü Kösür Dağı mevkiinde bir sığınak tespit edildi.
İHA'nın haberine göre, Amanosların Osmaniye sınırları içinde kalan kısmında jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyetleri sırasında bulunan terör örgütü PKK'ya ait sığınakta, havan, anti tank roketi ile 5 kilogram TNT, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile çok sayıda çeşitli mühimmat ele geçirildi.
Sığınakta gerçekleştirilen aramada 150 litrelik 3 ve 25'er litrelik 2 bidon içinde 1 adet 60 milimetrelik havan, 1 havan nişangahı, 1 havan üçayağı ve dip tablası, 2 anti tank roketi, 5 RPG roket atara ait sevk fişeği, 1 roketatar dürbünü ve adaptörü, 5 kilogram TNT (patlayıcı), 1 tabanca, 40 5,56 fişek, 1 otomatik av tüfeği, 3 avcı yeleği, 120 metre kablo, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 fotoğraf makinesi, 1 kütüklük, dijital tartı ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçilirdi.
Bölgede BTÖ mensuplarına yönelik tespit ve yakalama faaliyetlerine kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.
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