Olay, saat 23.30 sıralarında 7 Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın üst katında yalnız yaşayan Mustafa 'nun evinden sesler duyan kamşuları, durumu polise bildirdi.

DHA'nın haberine göre; sevk edilen ekipler, evin bahçe duvarından kaçmaya çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra eve giren polisler, Mustafa O.'yu kanlar içinde yerde buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vucüdunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mustafa O.'nun öldüğü belirlendi.

Mustafa O.'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınanİ.E. ve Ö.O. ilk ifadelerinde N.S.G. isimli başka bir şüpheliyle birlikte Mustafa O.'nun evine hırsızlık amacıyla girdiklerini, ev sahibinin kendilerini fark etmesi üzerine onu bıçakladıklarını söyledi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis,soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

osmaniye

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