Osmaniye'de kasapta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen polis ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen Suriye uyruklu Musa E.'yi yakaladı.



Üzerinde 10 uyuşturucu hap ele geçilen zanlı, sorgusunda, il merkezinde kasap dükkanı işleten Suriyeli Mahmud A. ile irtibatlı olduğu bilgisini verdi. Ekipler, bunu üzerine iş yerinde yaptığı aramada, 380 uyuşturucu hap ele geçirdi. Kasapta uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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