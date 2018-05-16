Rahmet ve bereket ayı olarak bilinen Ramazan ayının ilk sahuru dün gece yapıldı. Sahurdan sonra oruca niyet eden Osmaniyeliler ilk iftarın saat kaçta yapılacağını bekliyor. Peki Osmaniye'de ilk iftar saat kaçta yapılacak? Osmaniye'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Osmaniye imsakiyesi...

OSMANİYE İFTAR VAKTİ 2018

Ramazan ayı dün gece yapılan ilk sahur ile başladı. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Osmaniye'de iftar vakti 19:43 olarak görülüyor. Osmaniye'de saat 19:43’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

OSMANİYE İÇİN İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Osmaniye'de, Ramazan ayının ilk orucu 19:43'de okunacak akşam ezanı ile açılacak. Düzceliler 17 Mayıs imsak vaktini bekliyor. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Mayıs Perşembe Düzce'de imsak vakti 03:42 olarak görülüyor. Düzce'de 03:42'de sabah ezanı okunacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER