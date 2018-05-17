2018 Ramazan ayının ikinci orucu tutuluyor. Osmaniye ikinci sahuru yaptıktan sonra ikinci iftara hazırlanmaya başladı. Osmaniye'de iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Osmaniye iftar vakti.

OSMANİYE İFTAR VAKTİ 2018

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ikinci iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Mayıs Perşembe Osmaniye'de iftar vakti 19:44 olarak yer almakta. Osmaniye'de saat 19:44’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ikinci iftarı yapılacak.

Kaç saat kaldı?

OSMANİYE İMSAK VAKTİ 18 MAYIS 2018

Osmaniye yarın gece 3. sahura kalkacak. Osmaniye'de 18 Mayıs sahur vakti 03:41 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Osmaniye'de 03:41 itibariyle 3. oruç tutulmaya başlanacak.

OSMANİYE RAMAZAN İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:43 05:19 12:37 16:25 19:43 21:13 2 17.05.2018 Perşembe 03:42 05:19 12:37 16:25 19:44 21:14 3 18.05.2018 Cuma 03:41 05:18 12:37 16:26 19:45 21:15 4 19.05.2018 Cumartesi 03:40 05:17 12:38 16:26 19:46 21:17 5 20.05.2018 Pazar 03:38 05:16 12:38 16:26 19:47 21:18 6 21.05.2018 Pazartesi 03:37 05:16 12:38 16:26 19:48 21:19 7 22.05.2018 Salı 03:36 05:15 12:38 16:26 19:48 21:20 8 23.05.2018 Çarşamba 03:35 05:14 12:38 16:27 19:49 21:21 9 24.05.2018 Perşembe 03:34 05:14 12:38 16:27 19:50 21:22 10 25.05.2018 Cuma 03:33 05:13 12:38 16:27 19:51 21:24 11 26.05.2018 Cumartesi 03:32 05:13 12:38 16:27 19:51 21:25 12 27.05.2018 Pazar 03:31 05:12 12:38 16:27 19:52 21:26 13 28.05.2018 Pazartesi 03:31 05:12 12:38 16:28 19:53 21:27 14 29.05.2018 Salı 03:30 05:11 12:38 16:28 19:54 21:28 15 30.05.2018 Çarşamba 03:29 05:11 12:39 16:28 19:54 21:29 16 31.05.2018 Perşembe 03:28 05:10 12:39 16:28 19:55 21:30 17 01.06.2018 Cuma 03:28 05:10 12:39 16:28 19:56 21:31 18 02.06.2018 Cumartesi 03:27 05:10 12:39 16:29 19:56 21:32 19 03.06.2018 Pazar 03:26 05:09 12:39 16:29 19:57 21:33 20 04.06.2018 Pazartesi 03:26 05:09 12:39 16:29 19:58 21:33 21 05.06.2018 Salı 03:25 05:09 12:39 16:29 19:58 21:34 22 06.06.2018 Çarşamba 03:25 05:08 12:40 16:30 19:59 21:35 23 07.06.2018 Perşembe 03:24 05:08 12:40 16:30 19:59 21:36 24 08.06.2018 Cuma 03:24 05:08 12:40 16:30 20:00 21:37 25 09.06.2018 Cumartesi 03:23 05:08 12:40 16:30 20:00 21:37 26 10.06.2018 Pazar 03:23 05:08 12:40 16:30 20:01 21:38 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:23 05:08 12:41 16:31 20:01 21:39 28 12.06.2018 Salı 03:23 05:08 12:41 16:31 20:02 21:39 29 13.06.2018 Çarşamba 03:22 05:08 12:41 16:31 20:02 21:40 30 14.06.2018 Perşembe 03:22 05:08 12:41 16:31 20:03 21:41

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