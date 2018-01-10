Giresun'da bir kamu kurumunda çalışan Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladığı Osmanlıca gazetelerle geniş çapta bir koleksiyon yaptı.
Giresun ve Trabzon'da basılan ve dönemin önemli Osmanlıca gazetelerini toplayarak koleksiyon oluşturmaya başlayan Menteşeoğlu, daha sonra Osmanlı coğrafyasının çeşitli bölgelerinde basılan gazeteleri koleksiyonuna dahil etti.
İHA'nın haberine göre koleksiyon yapmanın bir tutku olduğunu ifade eden Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, Osmanlıca gazeteleri günümüzde bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. Gazetelerin kitap veya başka objeler gibi kolay korunamadığını anlatan Menteşeoğlu, "Bugün nasıl günlük bir gazeteyi okuyup bir kenara atıyorsak o dönemde de bu yapılmış. Gazetelerin kendi arşivleri ve devlet kurumları dışında gazeteler korunmamış. Bu nedenle ismi çok duyulan ancak bir türlü ulaşamadığım onlarca gazete var" diye konuştu.
Koleksiyonuna, öncelikle Giresun'da basılan gazetelerle başladığını anlatan Menteşeoğlu, "Rahmetli babam Erden Menteşeoğlu'ndan kalan bir alışkanlık. Babam yerel tarih araştırmaları üzerine kitaplar yazar ve çeşitli bilgi ve belge toplardı.
Buradan gelen bir alışkanlıkla ben de Giresun fotoğraflarının koleksiyonu ile başladım ve bugün Giresun ve Trabzon basın tarihine ışık tutacak hatırı sayılır bir arşive sahip oldum. Önce Giresun'da basılan gazetelerin koleksiyonuyla başladım ve daha sonra Giresun Trabzon'a bağlı bir şehir olduğu için Trabzon'da Giresun ile ilgili çıkan haberlerin yer aldığı gazeteleri toplamaya başladım. Daha sonra ise ülkenin dört bir tarafında çıkan bazı gazetelerin koleksiyonuna kadar gitti bu merak. Hatta Giresun ile ilgili haberin yer aldığı 1922 tarihli The New York Times gazetesi dahi koleksiyonumun bir parçasıdır" şeklinde konuştu.
"KOLEKSİYONUN EN ÖNEMLİ PARÇASI ELLE YAZILMIŞ GAZETE"
Koleksiyonunda yer alan bazı gazete ve dergilerle ilgili de bilgi veren Menteşeoğlu; "Benim için koleksiyonumda yer alan her obje değerlidir. Ama en önemlisi tabi ki Giresun'da elle yazılarak çıkartılan 1920 tarihli Giresun Işık Gazetesi'dir. Bu gazete tamamen Osmanlıca olarak elde yazılmış, resimlendirilmiş bir gazetedir.
Bunun bir başka örneğini bulmam bugün mümkün değildir. Bununla birlikte yine koleksiyonumda yer alan 1910 tarihli Giresun Vilayet gazetesi yine o tarihlere ait Işık Gazetesi, Gedikkaya Gazetesi. Genç Sesler, İzler, Işık dergileri yer almaktadır. 1920'li yıllara ait Yeşilgiresun Gazetesi, Giresun'da çıkan Karadeniz Gazetesi bulunmaktadır. Bunların yanı sıra 1895 tarihli Trabzon Gazetesi, 1920'li yıllara ait Trabzon İkbal, Trabzon İstikbal, Trabzon Halk gazeteleri bulunmaktadır.
Ayrıca Giresun'la ilgili haberlerin yer aldığı Erzurum Albayrak, Vakit, Son Saat, Tevhit-i Efkar ve The New York Times gazeteleri de koleksiyonumda yer almaktadır. Hatta bu gazetelerin içerisinde Tirebolulu olan Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan'ın Erzurum Albayrak gazetesinde 'Otçu Göçü, Trabzon Laz mı, Türk mü' makaleleri dahi bulunmaktadır. The New York Times gazetesi hariç diğerlerinin tamamı Osmanlıca gazetelerdir ve bu gazeteler 1895 ile 1923 tarihleri arasında çıkan gazetelerdir" dedi.
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