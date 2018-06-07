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1985-2009 yılları arasında bu tarihi camide imamlık yapan Hafız İsmet Spahic de caminin Bosnalı Müslümanlar için önemine değinerek, "Tam olarak önemini ifade etmek zor, ancak biz Müslümanlar için Kabe'den hemen sonra ikinci sırada geliyor. Bu cami, bizi de koruyor." dedi