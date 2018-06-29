Abu Dabi New York Üniversitesi edebiyat profesörü Shamoon Zamir, Ortadoğu'dan 19. ve 20. yüzyıla ait fotoğraflardan oluşan 62 bin parçalık fotoğraf arşivini halka açtı.

Büyük bir kısmı geçmiş yüzyılın değişik dönemlerine ait olan fotoğraflar üniversitenin bünyesinde yer alıyor. 62 bin fotoğraftan oluşan arşivde yaklaşık 5 bin fotoğraf ise Osmanlı'nın son dönemi ile Türkiye'nin ilk yıllarına ait. Bu fotoğraflardan 450 tanesi İstanbul fotoğrafları iken 300'ü ise İzmir merkezli fotoğraflardan oluşuyor.

Arşiv ile ilgili hakkında yapılan açıklamada: “Bu arşiv Orta Doğu’da türünün tek örneği. Bu fotoğraflar tarihe yeni bir ışıkla bakma imkânı veriyor çünkü Arap dünyasındaki değişimi gösteriyor. Arşivde 19. yüzyıldan 20. yüzyılın sonuna uzanan bir dönemden fotoğraflar var. Ayrıca çeşitli tema ve konular dikkat çekiyor. Kutsal toprakların ilk dönemlerinden Osmanlı İmparatorluğu'na uzanan, aile albümlerinden kurum arşivlerine uzanan bir koleksiyonu sunuyoruz.” ifadesi kullanıldı.