Osmanlı torunu Nazım Ziyaeddin Nazım Osmanoğlu: Türkçe bilmediğim için utanıyorum

Nazım Ziyaeddin Nazım Osmanoğlu, İstanbul Komedi Festivali kapsamında Maslak'ta sahneye çıktı. Osmanoğlu gösteri öncesi şunları söyledi: “Türkçe bilmediğim için utanıyorum. Bu yüzden bazen kötü yaklaşımlar oluyor. Dubai ve İngiltere’de yetiştiğim için Türkçe öğrenme fırsatım olmadı. Babam da çok az bilirdi. Bu benim için büyük kayıp.” (Makaron)

Nazım Ziyaeddin Nazım Osmanoğlu