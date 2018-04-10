Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma olduğu belirlenen el yazması bir erotik kitap, bu ayın sonunda İngiltere’nin başkenti Londra’nın ünlü Sotheby’s Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıkıyor. “Tuhfet ül-Mülk” adlı 200 yıllık resimli el yazması kitabın 350 bin sterline kadar (yaklaşık 2 milyon TL) alıcı bulması bekleniyor.

‘SOYLU BİRİ YAPTIRMIŞ’

Sotheby’s’in internet sitesinde “Gençliğini Hatırlayan Bir Şeyh” başlığıyla özetlenen el yazmalarının yüksek kalitesi nedeniyle, soylu biri tarafından yaptırıldığı ve muhtemelen bu kişinin de kitaptaki minyatürlerde yer aldığı kaydediliyor. İngiliz Times Gazetesi’nde çıkan haberde, “İsmi bir sır. Kıyafetleri, üzerinde olduğu zamanlar, Osmanlı sarayında önemli biri olduğu izlenimini veriyor. Seks yaşamını konu edinen seçkin el kılavuzuna bakıldığında, gerçekten de gençlik yıllarını keyifli geçirdiği anlaşılıyor” ifadesi kullanıldı. Kitapta 1779, 1799-80 ve 1817 tarihlerinin geçtiği belirtiliyor. Kitaptaki minyatürlerde hem heteroseksüel hem de homoseksüel cinsel ilişkilerin resmedildiği belirtiliyor. Müzayede evinin Ortadoğu uzmanı Chiara de Nicolais, “Bu en üst düzey kalitede erotik illüstrasyon” dedi.

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