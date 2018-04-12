Koç Holding’in sanat tutkunu yönetim kurulu başkanı Ömer Koç, sanat koleksiyonuna 2. Abdülhamid’in 1886’da Söğüt civarı için verdiği keşif gezisi talimatı sonucu hazırlanan ve Almanya Şansölyesi Otto von Bismarck’a gönderilen 3 cilt fotoğraf albümünü ekledi. Gazete Habertürk'te yer alan Öznur Karslı imzalı habere göre; Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), “Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı Tarihinin Yeniden Keşfi” sergisi, 10 Mayıs’ta Beyoğlu’ndaki ANAMED Galerisi’nde kapılarını açacak.

Serginin küratörlüğünü Bahattin Öztuncay, Ahmet Ersoy ve Deniz Türker üstlendi. Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya’nın siyasi ilişkilerinin güçlendiği 19. yüzyıl sonunda, Sultan Abdülhamid tarafından hazırlatılıp Bismarck’a armağan edilen albümler, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti Bursa ile Yenişehir, İznik, Söğüt ve Bozüyük gibi erken Osmanlı yerleşim birimlerini kapsamlı olarak belgeliyor. Albümler; Hoca Ali Rıza, Serverili Ahmed Emin, Ahmet Şekûr ve Mehmed Emin gibi dönem in önde gelen fotoğrafçı ve ressamlarından oluşan keşif heyetinin bölgedeki çalışmaları sonucu oluşturuldu.