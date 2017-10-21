Osmanlıspor: 2 - Karabükspor: 0 | MAÇ SONUCU

Osmanlıspor, 1 ay önce göreve gelen İrfan Buz ile 3 puanı hatırladı...

İki takımda ilk yarıda pozisyonlara girse de bu ataklarını gole çeviremedi ve ilk 45 dakikada Osmanlı Stadı'ndan gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya Osmanlıspor daha etkili başladı ve 62. dakikada Pinto ile 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Karabükspor kontraataklarla gol aradı ama defansta oluşan boşlukları iyi değerlendiren ev sahibi, 74. dakikada Serdar Gürler ile farkı 2'ye çıkardı.

Maça damga vuran Serdar Gürler, 75. dakikada Özer Hurmacı'nın asistinde kendisinin 2 takımının 3. golünü attı ve durum 3-0'a geldi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu da belirledi ve Osmanlıspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu arada maçın 90+3. dakikasında Gabriel Torje bir penaltı atışından yararlanamadı.

Osmanlıspor, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde iç sahada 2 maça çıktı ve bu karşılaşmaları 3-0'lık skorlarla kazanmış oldu. Bu 3 puan ile 17. sıraya yükselen Osmanlıspor puanını 7 yaptı. Karabükspor ise 8 puanda haftayı kapattı ve 15. sıraya geriledi.

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Pinto, Carlos, Musa Çağıran, Josue (Dk. 63 Özer Hurmacı), Serdar Gürler (Dk. 86 Prochazka), Umar, Doukara (Dk. 80 Tugay Kacar)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Kerim Zengin (Dk. 71 Traore), Gaman, Dany, Ibanez (Dk. 77 İshak Doğan), Poko, Skulason, Torje, Tanase, Grozav (Dk. 71 İlhan Depe), Seleznov

GOLLER: Dk. 62 Pinto, Dk. 74 ve Dk. 85 Serdar Gürler (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Dk. 27 Maxsö, Dk. 86 Serdar Gürler (Osmanlıspor), Dk. 90+3 Poko (Kardemir Karabükspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARIDAN DAKİKALAR

10. dakikada Maxsö'den dönen topu ceza alanı sağ çaprazında önünde bulan Tanase'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ın ellerinde kaldı.

39. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Torje, yaptığı ortayla meşin yuvarlağı arka direkte Seleznov ile buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

51. dakikada Poko'nun defansın arkasına attığı topla buluşan Seleznov'un sol çaprazdan şutunda, kaleci Karcemarskas yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

55. dakikada Ibanez sağ kanattan getirdiği topu ceza alanına ortaladı. Ceza alanı içinde Grozav'dan seken topa Torje'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

62. dakikada Umar taşıdığı topu ceza alanındaki Josue'ye aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda kalecinin çeldiği topu önünde bulan Pinto, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

74. dakikada Özer Hurmacı'nın uzun pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Vrsajevic, meşin yuvarlağı arka direkte boş pozisyonda bekleyen Serdar Gürler'e aktardı. Serdar topu boş kaleye göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

85. dakikada Özer Hurmacı'nın pasıyla defansın arkasında topla buluşan Serdar Gürler, kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0

90+1. dakikada Kardemir Karabükspor Torje'nin düşürülmesi sonrasında penaltı kazandı. 90+2. dakikada topun başına geçen Torje'nin vuruşunda kaleci Karcemarskas'tan dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Osmanlıspor karşılaşmayı 3-0 kazandı.

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