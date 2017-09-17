Osmanlıspor: 2 - Sivasspor: 4 (MAÇ SONUCU)

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Osmanlıspor'un kötü gidişi Sivasspor önünde de sürdü.

Ligin dibine demir atan Osmanlıspor, Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor'u konuk etti. Konuk ekip maça Aroune Kone'nin 3. dakikada penaltıdan attığı golle hızlı başladı. Osmanlıspor'un bu gole yanıtı ise bu golün 7 dakika sonrasında Numan Çürüksu'dan geldi. Osmanlıspor'un kaptanı 23. dakikada takımı adına bir gol daha kaydetti ve durumu 2-1'e getirdi. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde ise Sivasspor, Emre Kılınç ile maçta eşitliği yakaladı. Maçın 45. dakikasında ise Thievy Bifouma 2 gol birden attı ve Sivasspor soyunma odasına 4-2 önde girdi. İlk yarısında tam 6 gol olan maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Sivasspor, Osmanlıspor'u kendi evinde 4-2 mağlup etti.

Sivasspor bu 3 puanla birlikte 5. haftada puanını 6 yaptı ve 10. sıraya yükseldi. Osmanlıspor ise 5. maçında 4. mağlubiyetini aldı ve 1 puanla son sırada kaldı.

Osmanlıspor-Sivasspor