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Osmanlıspor'un yükselişi sürüyor...

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 27. dakikada penaltıdan Musa Çağıran'la 1-0 öne geçti. Bu gole karşılık 9 dakika sonra Soner Aydoğdu'dan geldi ve maçta durum 1-1'e geldi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrenin başında dakikalar 49'u gösterirken Umar Aminu, Osmanlıspor'u bir kez daha öne geçirdi. 60. dakikada bu kez Akhisar'da Soner Aydoğdu yine sahneye çıktı ve durum 2-2'ye geldi.

Maçta skoru belirleyen gol ise 68. dakikada Umar Aminu'dan geldi ve Osmanlıspor, Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Osmanlıspor 17 puanla ilk devreyi 14. sırada kapatmayı başardı. Akhisarspor ise 12. sırada ve 19 puanda ilk yarı arasına girdi.

OSMANLISPOR: 3 - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: 2

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Özgür Yankaya, İsmail Şencan, Mehmet Kısal

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Pinto, Lawal (Dk. 82 Carlos), Musa Çağıran, Umar, Özer Hurmacı (Dk. 90+1 Hasan Kılıç), Regattin, Doukara (Dk. 74 Cikalleshi)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Onur Ayık (Dk. 85 Hora), Mustafa Yumlu, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram, Sissoko (Dk. 87 Eray Ataseven), Serginho, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Barbosa (Dk. 69 Kadir Keleş), Muğdat Çelik

GOLLER: Dk. 28 Musa Çağıran (Penaltıdan), Dk. 49 ve 68 Umar (Osmanlıspor), Dk. 36 ve 60 (Penaltıdan) Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor)

KIRMIZI KART: Dk. 63 Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Dk. 27 Mustafa Yumlu, Dk. 82 Muğdat Çelik (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 59 Anıl Karaer, Dk. 88 Pinto (Osmanlıspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

7. dakikada Regattin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Özer Hurmacı, ceza sahası içinde sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Özer'in yakın mesafeden dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Lukac, topu kornere çeldi.

10. dakikada Regattin'in uzak mesafeden çektiği sert şutta kaleci Lukac, iki hamlede topu kontrol etti.

11. dakikada sağdan ceza sahasına giren Muğdat Çelik, topu ceza yayı üzerindeki Olcan Adın'a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda, top yandan auta gitti.

21. dakikada Regattin'in soldan ceza sahasına yaptığı ortada Özer Hurmacı'nın kafa vuruşunda, kalecinin son anda müdahale ettiği top üst direkten döndü.

26. dakikada ev sahibi Osmanlıspor penaltı kazandı. Vrsajevic'in, Barbosa ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldığı pozisyonda hakem Özgür Yankaya, beyaz noktayı gösterdi.

28. dakikada Musa Çağıran'ın kullandığı penaltı vuruşunda, top ve kaleci ayrı köşelere gitti: 1-0.

36. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor beraberliği yakaladı. Lawal'ın hücuma çıkarken kaptırdığı topu Muğdat Çelik, soldan ceza sahasına giren Olcan Adın'a aktardı. Olcan'ın bekletmeden penaltı noktasına çevirdiği topu Soner Aydoğdu, Osmanlıspor fileleriyle buluşturdu: 1-1.

39. dakikada kendi çabasıyla soldan caza sahasına giren Doukara'nın çaprazdan şutunda kaleci Lukac, dizleriyle topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

48. dakikada Musa Çağıran'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği sert şutta, top az farkla üstten auta gitti.

49. dakikada hava topu mücadelesinde Özer Hurmacı, topu kafayla ceza sahasına gönderdi. Çabukluğunu kullanan Umar, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 2-1.

54. dakikada Özer'in pasında ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Umar'ın şutunda, meşin yuvarlak yakın direkten döndü.

59. dakikada hakem Özgür Yankaya, bu kez Teleset Mobilya Akhisarspor lehine penaltı kararı verdi. Yankaya, Anıl Karaer'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı işaret etti.

60. dakikada penaltı atışını kullanan Soner Aydoğdu, kalecinin solundan topu ağlara göndererek, skoru yeniden eşitledi: 2-2.

68. dakikada Osmanlıspor, bir kez daha skor üstünlüğünü ele geçirdi. Regattin'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta direkten dönen topu Umar tamamladı: 3-1.

88. dakikada kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Olcan Adın geçti. Olcan'ın şutunda kaleci Karcemarskas, soluna gelen topu çelmeyi başardı.

90. dakikada hızlı gelişen Osmanlıspor atağında Carlos'un ara pasında ceza sahasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin şutunda, top kaleci Lukac'tan döndü. Arnavut futbolcunun ikinci vuruşunda da Sırp kaleci gole izin vermedi.

Karşılaşma, Osmanlıspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

İrfan Buz yönetiminde sahasında oynadığı 6 lig maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Osmanlıspor, puanını 17'e yükseltti. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Teleset Mobilya Akhisarspor ise 19 puanda kaldı.

Öte yandan, cezalı olduğu için karşılaşmayı tribünden takip eden Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Burak, maçın ardından uzun süre hakem Özgür Yankaya'ya tepki gösterdi.

Osmanlıspor: 3 - Akhisarspor: 2

Süper Lig 17. hafta