Osmanlıspor: 5 - Ottocool Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Baki Tuncay Akkın (xx), Samet Çavuş (xx)

OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp (xx), Koray Altınay (xx), Branislav Ninaj (xx), Lawal (xx), Özer Hurmacı (xxx) (Dk. 64 Hasan Kılıç x), Souleymane Doukara (xx) (Dk. 68 Serdar Gürler xx), Regattin (xx), Josue (xxx), Prochazka (xx), Luiz Carlos (xx), Tugay Kacar (xx)

OTTOCOOL KARAGÜMRÜK: İsmail Çipe (xx), Hüseyin Tokmak (xx), Hüseyin Öztürk (xx), Erdinç Çepoğlu (xx), Halil Uysal (xx),(Dk. 75 Hakan Albayrak x), Denis Taşkesen (xx), Feyyaz Aydil (xx) (Dk. 46 Burak Göksel xx), Şahinali Terzi (xx) (Dk. 60 Serkan Odabaşoğlu x), Ufuk Akyol (xx), Erkan Sancar (xx), Fatih Kuruçuk (xx)

GOLLER: Dk. 36 Özer Hurmacı, Dkç 45 Josue, Dk. 54 (P) Souleymane, Dk. 72 Serdar Gürler, Dk. 82 Regattin (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Özer Hurmacı (Osmanlıspor) - Hüseyin Öztürk, Erdinç Çepoğlu, Fatih Kuruçuk (Ottocool Karagümrük)



MAÇTAN POZİSYONLAR

17'nci dakikada kaleci ile karşıkarşıya kalan Souleymane'nin şutu İsmal'de kaldı.

29'uncu dakikada Karagümrük gole çok yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Denis'in şutu, kale direğini sıyırarak auta çıktı.

36'ncı dakikada Souleymane'nin pasıyla ceza yayında buluşan Özer'in şutu kaleciden döndü. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu Özer tekrar hamle yaparak ağlara gönderdi: 1-0.

43'üncü dakikada Denis'in sağ taraftan yaptığı ortaya Feyyaz bekletmeden vurdu, top kaleci Ahmet'in bakışları arasında direkten tekrar oyun alanına döndü.

45'inci dakikada Özer Hurmacı'nın şutu savunmadan döndü. Top arka direkte olan josue'nin önünde kaldı. bu futbolcunun şutu ağlarla buluştu: 2-0.

53'üncü dakikada Lawal'ın ceza sahasında Fatih tarafından düşürülmesiyle Osmanlıspor penaltı kazandı.

54'üncü dakikada kullanılan penaltı atışında Soulemane, topu ağlara gönderdi: 3-0.

62'nci dakikada Ufuk Akyol'un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Denis, topu auta attı.

72'nci dakikada ceza sahası dışından Regattın'in sert şutu kaleciden döndü. Dönen topu Serdar Gürler tamamladı: 4-0.

82'nci dakikada sağ taraftan Serdar Gürler'in ortasını Regattin tamamladı: 5-0.

Mücadele 5-0'lık Osmanlıspor üstünlüğü ile tamamlandı.





Osmanlıspor: 5 - Ottocool Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU

ziraat türkiye kupası