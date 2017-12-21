Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Batıkent Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, 25 Aralık Pazartesi günü oynanacak Süper Lig'in ilk yarısının son maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Sahamızda oynuyoruz. Bizim için çok önemli bir müsabaka. Akhisarspor'u yenerek, sezonun ilk yarısını üç puanla bitirmek istiyoruz" dedi.
Teleset Mobilya Akhisarspor'un son dönemde iyi sonuçlar alamadığını kaydeden Buz, "Rakibe saygımız sonsuz. İyi çalışarak, iyi motive olmamız gerekiyor. Üç puan almak istiyoruz. Rakibin kötü gitmesi, futbolcularımızın rehavete girmesine neden olmaz." değerlendirmesinde bulundu.
HEDEF 3 PUAN
Teknik direktör İrfan Buz, göreve geldiklerinde takım üzerinde karamsar bir tablo olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Göreve geldiğimizde bir puanımız vardı. Fikstür de kolay değildi. İlk yarıyı 17 puanla bitiririz diye umuyorum. Bunun da üzerine çıkabilirdik. 17 puanla ikinci devreye iyi bir giriş yapmış olacağız. Baktığınız zaman diğer takımlara da yaklaşmış olacaksınız. İkinci yarıda, ilk devrede yakaladığımız puanın üstüne çıkmak istiyoruz."
"TRANSFERDE BİZİM RESMİMİZ NET"
Buz, transfer konusuyla ilgili yönetimle görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Teknik ekip olarak takımın zaaflarını bildiklerini anlatan Buz, "Transferde bizim resmimiz net. Transfer yapmak için transfer yapılmaz. Doğrusunu bulmak istiyoruz. Devre arası transfer kolay değildir. Parametreler bellidir." ifadelerini kullandı.
RUSESCU VE DIABATE DÜŞÜNÜLMÜYOR
Ligin ilk yarısında Muhammed Bayır ve Mehmet Güven'den mahrum kaldıklarını vurgulayan İrfan Buz, "Bu futbolcular çok önemli. Kadromuza katılacak ve onlar bize güç katacaktır. Birkaç mevkide transferlerimiz olacak ancak henüz kesinleşmedi. Raul Rusescu ve Cheick Diabate'den yararlanmayı düşünmüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
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