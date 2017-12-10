İrfan Buz yönetimindeki Osmanlıspor, Süper Lig'in 15. haftasınad Safet Susic'in çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Geride kalan 14 haftada sadece 11 puan toplayabilen Ankara temsilcisi sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve derin bir nefes aldı.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... OSMANLISPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...



Osmanlıspor, mücadelenin 12. dakikasında bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Sokol Cikalleshi hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın hakemi Mete Kalkavan mücadelenin 20. dakikasında bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Osmanlıspor'da bu kez topun başına Musa Çağıran geçti ve tecrübeli futbolcu hata yapmayarak farkı 2'ye çıkardı.

Osmanlıspor, 29. dakikada bir penaltı daha kazandı. Serdar Gürler attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Alanyaspor ikinci yarıda pozisyonlar bulsa da kaleci Karcemarskas'ı geçmeyi başaramadı. Osmanlıspor, 3 penaltı golüyle 3 puana uzandı ve puanını 14'e yükseltti. Süper Lig'de oynadığı son iki maçı da kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı. Konuk ekip haftayı 17 puanla kapattı.

OSMANLISPOR: 3 - AYTEMİZ ALANYASPOR: 0

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Pinto, Lawal (Dk. 79 Payam), Musa Çağıran, Serdar Gürler, Özer Hurmacı (Dk. 70 Luiz Carlos), Regattin, Cikalleshi (Dk. 63 Doukara)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Gassama, Fofana, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner (Dk. 46 Yusuf Serdar Çoban), Cenk Ahmet Alkılıç, Emre Nefiz (Dk. 46 Lungu), Efecan Karaca, Emre Akbaba

GOLLER: Dk. 13 Cikalleshi (Penaltıdan), Dk. 20 Musa Çağıran (Penaltıdan), Dk. 28 Serdar Gürler (Penaltıdan) (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Dk. 23 Emre Nefiz, Dk. 57 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 41 Özer Hurmacı, Dk. 62 Numan Çürüksu, Dk. 76 Doukara (Osmanlıspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

9. dakikada sağdan ceza sahasına giren Serdar Gürler, son çizgiye indikten sonra topu Cikalleshi'ye çıkardı. Cikalleshi ağır kalınca, Aytemiz Alanyaspor savunması araya girdi.

12. dakikada Taha Yalçıner'in müdahalesiyle Musa Çağıran'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi. 13. dakikada penaltıyı gole çeviren Cikalleshi, Osmanlıspor'u 1-0 öne geçirdi.

19. dakikada hakem Mete Kalkavan, Nsakala'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Osmanlıspor lehine bir kez daha penaltı kararı verdi. 20. dakikada Musa Çağıran'ın kullandığı penaltı atışında top ve kaleci ayrı köşelere gitti: 2-0

27. dakikada Osmanlıspor, üçüncü kez penaltı kazandı. Tzavellas ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Serdar Gürler, 28. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı: 3-0

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

49. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Yusuf Serdar Çoban'ın kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas, sağına gelen topu güçlükle kornere çeldi.

53. dakikada sağdan ceza sahasına giren Serdar Gürler, topu içeriye çevirdi. Regattin'in vuruşunda kale direğine çarpan topu kaleci Haydar Yılmaz kontrol etti.

61. dakikada bu kez sol kanattan gelişen Osmanlıspor atağında Serdar Gürler, ceza sahasına girdikten sonra pasını Cikalleshi'ye verdi. Arnavut futbolcunun müsait pozisyonda yaptığı sert vuruşta top kaleci Haydar'dan döndü.

66. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Emre Akbaba'nın pasında penaltı noktasında topla buluşan Efecan Karaca'nın yerden şutunda, kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

73. dakikada Pinto'nun ceza yayı civarından yaptığı vuruşta top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

78. dakikada Lungu'nun ara pasında ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Akbaba'nın şutunda Karcemarskas, topu kornere gönderdi.

84. dakikada Emre Akbaba'nın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta savunmaya çarpan top Yusuf Serdar Çoban'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, ikinci yarıda kurtarışlarıyla öne çıkan Karcemarskas yine gol şansı tanımadı.

87. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına Tzavellas geçti. Yunan futbolcunun sert şutunda Osmanlıspor'un Litvanyalı kalecisi topu kornere çeldi.

Öte yandan ligin geride kalan 14 haftalık bölümünde sadece Osmanlıspor lehine penaltı kararı çıkmamıştı. Başkent ekibi, Aytemiz Alanyaspor karşısında kullandığı üç penaltıyı da gole çevirmeyi başardı.

OSMANLISPOR, İRFAN BUZ İLE ANKARA'DA KAYBETMİYOR

Osmanlıspor, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde sahasında mağlubiyet yüzü görmedi. İrfan Buz idaresinde Osmanlı Stadı'nda 5 lig maçına çıkan mor-sarılı ekip, sahadan 4 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılarak hanesine 13 puan yazdırdı.

Sahasında Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor'u 3-0, Gençlerbirliği'ni de 2-0 yenen başkent ekibi, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında bugün Ankara'da yapılan maçta Aytemiz Alanyaspor'u penaltılardan bulduğu gollerle 3-0 mağlup eden mor-sarılı ekip, evindeki iyi performansını sürdürdü.

Osmanlıspor, sezona başladığı Bülent Uygun ile çıktığı 3 iç saha maçını da kaybetmişti. Uygun yönetiminde Galatasaray'a 3-1, Göztepe'ye 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 4-2 yenilen başkent temsilcisinde, 6. haftadaki Antalyaspor maçı öncesi İrfan Buz göreve getirilmişti.

Ligde 14 puanı bulunan Osmanlıspor, dış sahada ise sadece bir puan alabildi. Kayserispor ile 3. haftada deplasmanda 2-2 berabere kalan mor-sarılar, dış sahada oynadığı diğer 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.