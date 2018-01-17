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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 4-1 kazandığı maçın rövanşında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaştı. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 83'te Mustafa Pektemek, Beşiktaş'ı öne geçirdi. 86'da Cikalleshi skoru eşitledi. 2 dakika sonra kazanılan penaltı vuruşunda Cikalleshi, skoru Osmanlıspor lehine çevirdi. Maçta başka gol olmayınca Osmanlıspor, 2-1 galip geldi.

Beşiktaş mağlubiyete rağmen toplamda 5-3'lük skorla çeyrek finale kalmayı başardı.

OSMANLISPOR: 2 - BEŞİKTAŞ: 1

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İlker Takpak

OSMANLISPOR: Hakan Arıkan, Carlos, Numan Çürüksu, Maxsö, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Dk. 76 Tortol), Lawal, Serdar Gürler (Dk. 56 Umar), Özer Hurmacı (Dk. 65 Musa Çağıran), Regattin, Cikalleshi

BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Gökhan Gönül (Dk. 78 Adriano), Pepe (Dk. 57 Talisca), Mitrovic, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Orkan Çınar (Dk. 84 Fatih Aksoy), Lens, Mustafa Pektemek

GOLLER: Dk. 83 Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Dk. 86 ve Dk. 88 (Penaltıdan) Cikalleshi (Osmanlıspor)

SARI KART: Dk. 88 Mitrovic (Beşiktaş)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

34. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde topla buluşan Numan Çürüksu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

42. dakikada Regattin'in şutunda ceza alanı içinde Özer Hurmacı'dan seken top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda rakip savunmaya çarpan top kornere çıktı. Bu pozisyonun ardından kullanılan köşe atışında hatalı çıkış yapan kaleci Tolga Zengin'den seken topa Maxsö kafayla kötü vurunca, tehlike büyümeden sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

53. dakikada ceza alanı sol tarafında topla buluşan Necip Uysal, ceza alanı içindeki Tolgay Arslan'a topu aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

65. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan penaltı noktasına gönderdiği topu Mustafa Pektemek ıskaladı. Bu futbolcunun arkasındaki Lens topu önünde buldu ancak vuruşunda kaleci Hakan Arıkan ayaklarıyla meşin yuvarlağı önledi.

74. dakikada geriden atılan uzun pasta, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Musa Çağıran'ın sert şutunda, kaleci Tolga Zengin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Lens'in sol taraftan penaltı noktasına yaptığı ortaya iyi yükselen Mustafa Pektemek, topu ağlarla buluşturdu: 0-1

86. dakikada Musa Çağıran topu rakibinden kaparak ceza alanı içindeki Cikalleshi'ye aktardı. Bu futbolcunun yerden düzgün vuruşunda kaleciye de çarpan top ağlara gitti: 1-1

87. dakikada Mitrovic'in Umar'ı düşürmesiyle Osmanlıspor penaltı atışı kazandı. 88. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Cikalleshi, takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1

Osmanlıspor rakibini 2-1 yenmesine karşın kupaya son 16 turunda veda etti.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, farklı kazandıkları ilk maça göre 11'de 6 değişiklik yaptı. Vodafone Park'ta oynanan ilk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, Osmanlı Stadı'ndaki rövanş mücadelesine önemli bir skor avantajıyla çıktı.

Maç günü Ankara'ya gelen siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş, ligin ilk devresinde fazla forma şansı bulamayan futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyu tercih etti.

Güneş, İstanbul'daki ilk maçta 11'de şans verdiği Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Babel, Negredo ve Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yerine Mitrovic, Medel, Necip Uysal, Lens, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek'i tercih etti.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Hırvat stoper Domagoj Vida ise lisansı çıkmadığı için 21 kişilik kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın ilk 11'ini Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Mitrovic, Caner Erkin, Medel, Necip Uysal, Lens, Tolgay Arslan, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek oluşturdu.

Teknik direktör Güneş; Adriano, Quaresma, Talisca, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Negredo ve Babel gibi isimleri yedekte tuttu.

MUHAMMED VE MEHMET FORMALARINA KAVUŞTU

Osmanlıspor'da lisansı çıkarılmadığı için ligin ilk devresinde takımdaki yerini alamayan Muhammed Bayır ve Mehmet Güven, ilk 11'de sahaya çıktı. Yeni transferlerden Yalçın Ayhan ve Tortol Lumanza yedek soyunurken, sakatlığı bulunan Ceyhun Gülselam kadroya dahil edilmedi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Beşiktaş karşısında Hakan Arıkan, Carlos, Numan Çürüksu, Maxsö, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Lawal, Serdar Gürler, Özer Hurmacı, Regattin ve Cikalleshi'den oluşan 11'i sahaya sürdü.

TARAFTARLAR FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ

Osmanlı Stadı'nda oynanan kupa maçına futbolseverlerin ilgisi düşük oldu. Ev sahibi takım taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken, soğuk havanın da etkisiyle tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekti. Beşiktaş taraftarları ise kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.

Öte yandan, iki takım futbolcuları sahaya, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Başımız sağ olsun." yazılı pankartla çıktı.

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