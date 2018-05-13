Kümede kalmaya çalışan Başkent ekibi 2.lik iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş ile karşılaşıyor. Ligde 33. haftaya girilirken Mor-Sarılılar 33 puanla 16. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 65 puanla 4. basamakta bulunuyor. Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali, Galatasaray'ın dün aldığı galibiyetle matematiksel olarak sona ermişti.
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OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ
SAAT: 19:00
HAKEM: Halis Özkahya
STAT: Osmanlı
YAYIN: beIN SPORTS 1
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Vida, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Talisca, Lens, Larin
YEDEKLER: Tolga, Utku, Fatih, Alpay, Gökhan Töre, Love, Mustafa Pektemek
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Luiz Carlos, Yalçın, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed, Ceyhun Gülselam, Regattin, Lumanza, Serdar, Umar Aminu
YEDEKLER: Ahmet, Ali Eren, Özer, Furkan, Maxso, Cikalleshi
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz
Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Musa Çağıran, Payam Sadeghian ve Advija Vrsajevic Beşiktaş karşısında forma giyemiyor. Sarı kart cezalısı Tiago Pinto da kadroda yer almıyor.
Beşiktaş'ın Kayserispor ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören Dusko Tosic, cezası nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemiyor. Siyah-beyazlılarda ayrıca Pepe, Caner Erkin ve Alvaro Negredo'nun sakatlıkları bulunuyor. Bu üç oyuncu da karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.
KARTAL, DEPLASMANDA ZORLANIYOR
Beşiktaş, bu sezon deplasmanda başarılı sonuçlara imza atmakta zorlandı. Süper Lig'de şu ana dek 16 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların 6'sını kazanabildi. Deplasmandaki diğer 10 mücadelede beşer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, böylece 25 puan kaybetti.
Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 3 deplasman maçının 2'sinden mağlup ayrıldı. Bu periyottaki dış saha maçlarında Medipol Başakşehir'e 1-0, Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş, sadece Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-0 üstünlük kurdu.
18. RANDEVU!
Beşiktaş ile Osmanlıspor, Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor ile geçmişte ligde 17 kez rakip oldu. Beşiktaş, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 12'sini kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 42 golüne, Ankara temsilcisi 18 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 5-1 kazandı.
Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmişti.
Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda eşleşti. İstanbul'daki ilk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, Ankara'da 2-1 yenilmesine rağmen turu geçen taraf oldu.
SON 8 MAÇI DA BEŞİKTAŞ KAZANDI
Beşiktaş, Osmanlıspor ile Süper Lig'de yaptığı son 8 maçı da kazandı.
Rakibi karşısında son mağlubiyetini 2008-2009 sezonunda İstanbul'da 3-1'lik skorla alan siyah-beyazlılar, daha sonraki 8 maçta, 2'si hükmen olmak üzere 3 puana ulaştı.
ANKARA'DAKİ MAÇLAR
Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 8 lig maçından, birini başkent ekibi, biri hükmen olmak üzere 5'ini Beşiktaş kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Başkentte Osmanlıspor'un 7 golüne, Beşiktaş, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golle yanıt verdi.
Geçen sezon Ankara'daki müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.
OSMANLI STADI
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