Beşiktaş, Süper Lig liderlik yarışııs için kritik maçına bugün çıkacak. Liderlik yarışından kopmamak için kazanmaktan başka çaresi olmayan Beşiktaş, bu akşam Osmanlıspor karşısında nasıl bir performans gösterecek? Halis Özkahya'nın yöneteceği maç Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. İşte Osmanlıspor - Beşiktaş maçının ayrıntıları...

Osmanlıspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 15 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş bu maçların 10'unu kazanırken, Osmanlıspor üç galibiyet elde edebildi.

Beşiktaş, ligde Osmanlıspor'a karşı oynadığı son altı maçı kazandı. Osmanlıspor'un Beşiktaş karşısındaki son galibiyeti Aralık 2008'de gelmişti (3-1).

Osmanlıspor, Beşiktaş'ı ligde ağırladığı yedi maçta bir kez kazanabildi. Ankara ekibinin rakibi karşısında iç sahada elde ettiği tek galibiyet Eylül 2005'te gelmişti.

Osmanlıspor evinde oynadığı son yedi karşılaşmanın sadece birini kazanabildi ve üç maçtır galip gelemiyor.

Deplasmanda oynadığı son 10 maçın sadece üçünü kazanabilen Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde dış sahada en az puan topladığı sezonu yaşıyor.

OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ

SAAT: Osmanlı Stadı

STAT: 19:00

HAKEM: Halis Özkahya

KANAL: beIN SPORTS 1

MUHTEMEL 11'LER

OSMNALISPOR: Karcemarskas, Carlos, Yalçın, Numan, Muhammed Bayır, Ceyhun, Özer Hurmacı, Regattin, Lumanza, Aminu, Cikalleshi

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Vida, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş