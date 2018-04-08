Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçı değerlendirdi. Buz, Fenerbahçe'nin ilk golüyle ilgili hakem Halil Umut Meler hakkında sert ifadeler kullandı. İrfan Buz'un açıklamaları şöyle:

Dengeli gitti. Ben özetleri gördüm. Sadece bizim 2 pozisyonumuzu gördüm. Takım savunmasını iyi yapan bir takım olarak buradan puan ya da puanlar almak istiyorduk. Gole kadar her şey bizim lehimize gidiyordu.

Gole gelelim... Ben şunu iddia ediyorum, yan hakemin duruştan dolayı o pozisyonu görme şansı yok. 5 santim gol, helal olsun... Yani müsabakada böye bir golle geri düşmek... Fenerbahçe baskı altında diyorlar, biz neyiz? Baskı altında değil miyiz? Sen kalkıp o pozisyonda gol veriyorsun, maçı değiştiriyorsun. Biz de ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Maçın seyri değişiyor. 0-0 devam eden maçta daha fazla risk alacak Fenerbahçe, biz de pozisyon bulacağız. Maçın seyrini 5 santim ve yan hakemin duruşu ile değiştirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Duruşundan mümkün değil görmesi. Tebrik ediyorum, başka bir şey demiyorum.

Biz devam edeceğiz mücadelemize. Biz de analiz edeceğiz. İçerideki Trabzonspor maçını hazırlanıp 3 puanı almak istiyoruz. Mücadele etmek durumundayız ve bunu da yapacağız. 6 maç... Biraz daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Biz kapanan takımlara karşı zorlanıyoruz. Bu bir gerçek. Biz maç maç bakıyoruz. Onlar da kazanmak isteyecektir, biz de 3 puan almak istiyoruz."

MUSA ÇAĞIRAN: ORADAN NASIL VERDİ GOLÜ?

Osmanlısporlu futbolcu Musa Çağıran, pozisyonla ilgili, "Ben Halil Hoca'yı çok iyi tanıyorum. Golden sonra yanına gittim. Hoca, 'Ben görmedim, yan hakem gördü' dedi. Ben golden sonra hemen yan hakeme baktım, öyle bir tavrı yoktu. Çizgide değildi yan hakem. Oradan nasıl golü verdi merak ediyorum... Biz de emek veriyoruz" diye konuştu.

Anıl Karaer ise "Pozisyon için net bir şey söyleyemiyorum ama yakındım. Tahmin ediyorum ki top çizginin üzerindeydi. Ardından bu pozisyonda kaldık, takımı kötü etkiledi" dedi.