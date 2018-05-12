OsmanlıSpor FK - Beşiktaş düellosu

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. OsmanlıSpor FK, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Beşiktaş takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. OsmanlıSpor FK 33 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Beşiktaş 65 puanda ve 4. sırada. OsmanlıSpor FK son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Beşiktaş, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 525 kodlu maçı oynayanlar; OsmanlıSpor FK galibiyet oranı 3.60, beraberlik oranı 3.50, Beşiktaş galibiyet oranı 1.50. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

OsmanlıSpor FK son haftadaki Beşiktaş müsabasında 2-1 kazandı.

Beşiktaş ise OsmanlıSpor FK maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan OsmanlıSpor FK, 24 gol attı ve 21 gol yedi.

Beşiktaş ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, 22 gol atarken 18 gol yedi.